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Arsenal pokraden u finalu? Da li je ovo penal? (VIDEO)

Arsenal pokraden u finalu? Da li je ovo penal? (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Sporni detalj sa utakmice finala Lige šampiona između Arsenala i PSŽ-a.

Da li je bio penal za Arsenal protiv PSŽ Izvor: Printscreen/Twitter/Mati

Arsenal i PSŽ ukrstili su koplja u finalu Lige šampiona, a poslije 90 minuta fudbala na stadionu "Puškaš arena" rezultat je glasio 1:1.

Sporni detalj u produžetku dogodio se u kaznenom prostoru PSŽ-a, kada je Mendeš oborio Maduekea, a glavni sudija Danijel Zibert je odmahnuo rukom!

Pogledajte i procijenite sami - da li je Arsenal oštećen?

PSŽ na kraju je slavio 4:3 poslije penala i odbranio titulu šampiona Evrope. 

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