Sporni detalj sa utakmice finala Lige šampiona između Arsenala i PSŽ-a.
Arsenal i PSŽ ukrstili su koplja u finalu Lige šampiona, a poslije 90 minuta fudbala na stadionu "Puškaš arena" rezultat je glasio 1:1.
Sporni detalj u produžetku dogodio se u kaznenom prostoru PSŽ-a, kada je Mendeš oborio Maduekea, a glavni sudija Danijel Zibert je odmahnuo rukom!
Arsenal pokraden u finalu? Da li je ovo penal? (VIDEO)
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Pogledajte i procijenite sami - da li je Arsenal oštećen?
¿Era penal para Arsenal por falta de Nuno Mendes a Madueke?#UCLfinalpic.twitter.com/lGtPEMy4um— Mati (@matiasm_02)May 30, 2026
PSŽ na kraju je slavio 4:3 poslije penala i odbranio titulu šampiona Evrope.