Ekstravagantno: Prvo pitanje za Osaku - haljina? "Šljokice su prave, ne bockaju me"

Naomi Osaka se prvi put plasirala u četvrtfinale Rolan Garosa – a uspjeh u "gradu mode" protiv Amerikanke Ive Jović (7:6, 6:7, 6:4) je nagovijestila oblačenjem jedne od najatraktivnijih teniskih (ili zapravo – disko) haljina ikad viđenih na teniskom terenu.

Zbog toga su se teniski izvještači odmah usmjerili ka modnom aspektu njenog uspjeha, svakako prijatnijoj temi nego što su bili njeni tada redovni problemi sa mentalnom iznurenošću od pritisaka i očekivanja na turneji. Isti su eskalirali upravo ovdje prije pet godina, kada je tada četvorostruka slem šampionka odlučila da se povuče sa Otvorenog prvenstva Francuske.

"Kada ideš na Met Galu, udobnost haljine ne mora da bude presudan faktor. Ali kada igraš, očigledno je da to mora biti nešto u čemu ti je komotno dok si na terenu. Što se tiče uloženog vremena, koliko ti je sastanaka i proba bilo potrebno da budeš sigurna da ti je zaista prijatno da igraš u toj haljini?", glasilo je prvo modno pitanje.

"Iskreno, baš mi je drago što ste postavili ovo pitanje, jer imam mnogo sastanaka sa ljudima iz brenda koji me oblači i mislim da ljudi ne shvataju koliko vremena i truda oni ulažu u svaku moju odevnu kombinaciju na turneji. Oni to zapravo planiraju najmanje godinu i po dana unaprijed. Imamo toliko proba tokom godine jer težina može da vam varira ili materijal može malo da se promijeni. Mnogo truda se ulaže u to, a ako me pitate za tačan broj proba, rekla bih najmanje četiri", prenosi nam atraktivna trend-seterka, nasljednica čuvene Serene Vilijams u tom smislu.

“Da li su to prave šljokice i da li te bockaju? Kada nosiš haljinu poput ove ove nedjelje, ili one koje si nosila protekle dvije-tri godine, da li uspijevaš da se isključiš iz toga i fokusiraš na tenis? Koliko ti vremena treba da potpuno zaboraviš na ono što nosiš i koncentrišeš se na igru?", uslijedilo je drugo…

“Da, jesu prave – ali me ne bockaju. Rekla bih da je jedino nemoguće obrisati ruke o haljinu ako bih to poželjela. To je jedino prilagođavanje koje sam morala da napravim u odnosu na uobičajeno ponašanje. Ako se sve to uzme u obzir, zapravo je prilično udobna. Što se tiče prebacivanja sa mode na tenis i obrnuto, ja modu smatram dijelom sebe, tako da to nije nešto iz čega moram da se 'uključujem' ili 'isključujem' kada igram tenis. To je bukvalno moj način samoizražavanja. Mislim da bi mi u ovom trenutku skoro bilo čudnije da nosim običnu tenisku opremu”, ističe Naomi, i zaključuje:

"U tome je i prava zabava za mene. Jedan period u životu se uopšte nisam zabavljala, i sami znate za taj period. Sada samo želim da stvari budu zabavne i želim da ih učinim uzbudljivim za sebe!”

(Kurir Sport, Vuk Brajović)