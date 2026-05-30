Haland nema milosti prema Arsenalu: Objavio samo sliku, svi shvatili šta se krije iza nje

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Erling Haland nije morao da kaže ni riječ, sve je bilo jasno.

Erling Haland proziva Arsenal

Centarfor Mančester sitija Erling Haland oglasio se odmah poslije poraza Arsenala u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena. Namjestio je blagi osmijeh okružen prijateljima i zatvorio usta za tu fotografiju. Ipak, svi su znali koja pjesma mu je na umu.

"'Šampioni Evrope', to nikad nećete pjevati", pjevao je Haland 2023. godine kada je osvojio Ligu šampiona, sa neskrivenom ironijom. Tom pjesmom navijači drugih timova prozivali su Mančester siti dok nije osvojio najvažniji klupski trofej na svijetu. Ista poruka i dalje se odnosi na Arsenal, koji ni iz drugog pokušaja nije pobijedio u finalu.

Sa tom činjenicom zbijao je šalu i Čelsi, takođe objavivši prozivku odmah poslije utakmice.

Ove sezone Arsenal i Mančester siti bili su veliki rivali i tim iz Londona ipak je prvi prošao kroz cilj u Premijer ligi, osvojivši prvu titulu još od 2004. godine. Sitiju je sa druge strane ostala utjeha to što je osvojio Liga kup pobjedom protiv Arsenala u martovskom finalu, a poslije toga i FA Kup, pobjedom protiv Čelsija sredinom maja. U prvenstvu je ostao drugi iako je imao bolji međusobni skor protiv Arsenala. Novi šampion ipak je izdržao veliku ofanzivu u završnici sezone i iskoristio kikseve ekipe Pepa Gvadiole, prije svega onaj protiv Evertona (3:3), 4. maja.

Povrh toga, i Haland je prethodnih godina izgradio još intenzivnije rivalstvo sa "tobdžijama", koje postaje sve oštrije od kada su i kamere "uhvatile" kako je u jesen 2024. dobacivao menadžeru Arsenala Mikelu Arteti "ostani skroman, ostani skroman".

Poslije njegove večerašnje objave u jednoj od najbolnijih noći Arsenala, sigurno je da će to rivalstvo postati još izraženije.

