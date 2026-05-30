Oglasio se Hapoel zbog Saše Obradovića! Saopštenje za javnost!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
Hapoel iz Jerusalima demantovao je spekulacije o dolasku Saše Obradovića, naglašavajući fokus na tekuću sezonu i osvajanje titule.

Saša Obradović Izvor: MN PRESS

Nakon eliminacije od Partizana u ABA ligi i slabijeg završetka sezone, Saša Obradović napustio je klupu Crvene zvezde, a ubrzo nakon toga u medijima su se pojavile informacije da bi mogao da preuzme novi klub u Izraelu.

Prema pisanju tamošnjih izvora, doskorašnji trener crveno-bijelih navodno je već dogovorio saradnju sa Hapoelom iz Jerusalima, ali iz izraelskog kluba za sada stižu drugačije poruke.

Hapoel iz Jerusalima oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem je demantovao navode o dolasku novog trenera i naglasio da je kompletan fokus na aktuelnoj sezoni.

"Klub se ne bavi spekulacijama u vezi sa narednom sezonom. Sva naša pažnja i napori trenutno su usmjereni na tekuću takmičarsku godinu i jasan cilj koji je pred nama – osvajanje titule. Svi stojimo iza Jonatana i igrača na tom putu", navedeno je u saopštenju izraelskog kluba.

Za sada nema zvanične potvrde da će Saša Obradović preuzeti Hapoel iz Jerusalima, uprkos pisanju pojedinih medija u regionu i Izraelu.

