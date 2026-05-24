logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda otpustila Sašu Obradovića: Otišao sa konferencije, pa iz voljenog kluba

Crvena zvezda otpustila Sašu Obradovića: Otišao sa konferencije, pa iz voljenog kluba

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda i Saša Obradović raskinuli saradnju u finišu sezone.

Zvezda zvanično otpustila Sašu Obradovića Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Crvena zvezda i Saša Obradović neće završiti zajedno tekuću sezonu! Crveno-bijeli su prekinuli saradnju sa trenerom koji je odrađivao drugi mandat na klupi, a rastanak dolazi pred Fajnal-for KLS koji će se igrati u Nišu narednog vikenda. Razlog za prekid saradnje je serija loših rezultata koja je počela još u finišu ligaškog dijela Evrolige.

Tada je Crvena zvezda serijom poraza sebi pokvarila poziciju pred početak plej-ofa, pa je u doigravanje ušla sa desete pozicije. Tamo nije imala šanse da se domogne četvrtfinala jer je poražena od Barselone, a zatim je tim pokazao krizu i protiv srpskih klubova. Mučila se Crvena zvezda protiv Zlatibora u četvrtfinalu KLS, a zatim je Partizan "pometlao" najvećeg rivala u polufinalu ABA lige.

Nakon drugog poraza Crvene zvezde od Partizana u polufinalnoj seriji regionalnog takmičenja, Saša Obradović je održao kratku i veoma burnu konferenciju za medije. Optužio je novinare, odbio da odgovara na pitanja i otišao - ispostaviće se, i sa konferencije i iz kluba čiji je dres svojevremeno nosio. 

Saradnja Saše Obradovića i Crvene zvezde nije potrajala ni punu sezonu, jer je on na početku takmičarske godine nasledio grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa. Početak je bio idiličan, ali je "medeni mjesec" brzo završen, pa Crvena zvezda nije uspjela da ispoštuje rezultatima euforiju koja se "zapatila" među navijačkom bazom.

"Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata", navodi se u saopštenju Crvene zvezde. jasno je da će klub morati uskoro da traži novo rješenje za klupu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC