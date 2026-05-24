Crvena zvezda otpustila Sašu Obradovića: Otišao sa konferencije, pa iz voljenog kluba

Crvena zvezda i Saša Obradović raskinuli saradnju u finišu sezone.

Crvena zvezda i Saša Obradović neće završiti zajedno tekuću sezonu! Crveno-bijeli su prekinuli saradnju sa trenerom koji je odrađivao drugi mandat na klupi, a rastanak dolazi pred Fajnal-for KLS koji će se igrati u Nišu narednog vikenda. Razlog za prekid saradnje je serija loših rezultata koja je počela još u finišu ligaškog dijela Evrolige.

Tada je Crvena zvezda serijom poraza sebi pokvarila poziciju pred početak plej-ofa, pa je u doigravanje ušla sa desete pozicije. Tamo nije imala šanse da se domogne četvrtfinala jer je poražena od Barselone, a zatim je tim pokazao krizu i protiv srpskih klubova. Mučila se Crvena zvezda protiv Zlatibora u četvrtfinalu KLS, a zatim je Partizan "pometlao" najvećeg rivala u polufinalu ABA lige.

Nakon drugog poraza Crvene zvezde od Partizana u polufinalnoj seriji regionalnog takmičenja, Saša Obradović je održao kratku i veoma burnu konferenciju za medije. Optužio je novinare, odbio da odgovara na pitanja i otišao - ispostaviće se, i sa konferencije i iz kluba čiji je dres svojevremeno nosio.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да Саша Обрадовић више није први тренер сениорског тима.



Клуб се захваљује досадашњем тренеру на ангажману и посвећеном раду током боравка у нашем клубу.



Екипу ће у наредном периоду водити наш некадашњи тренер Милан Томић, коме се… — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)May 24, 2026

Saradnja Saše Obradovića i Crvene zvezde nije potrajala ni punu sezonu, jer je on na početku takmičarske godine nasledio grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa. Početak je bio idiličan, ali je "medeni mjesec" brzo završen, pa Crvena zvezda nije uspjela da ispoštuje rezultatima euforiju koja se "zapatila" među navijačkom bazom.

"Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata", navodi se u saopštenju Crvene zvezde. jasno je da će klub morati uskoro da traži novo rješenje za klupu.