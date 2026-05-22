Poznato ko će zamijeniti Sašu Obradovića u Crvenoj zvezdi do kraja sezone

Milan Tomić bi mogao da završi sezonu ukoliko Crvena zvezda završi saradnju sa Sašom Obradovićem prije kraja sezone.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je riješila da se prije kraja sezone rastane sa Sašom Obradovićem poslije teškog poraza od Partizana i ispadanja u polufinalu ABA lige. Do kraja sezone ostale su maksimalno dvije utakmice i na nima će tim voditi Milan Tomić, prenose "Sportske.net".

Vratio se Tomić u klub u kome je ranije igrao i bio je trener, ali kao generalni menadžer. Sada je prema informacijama "Sportskih" pristao da privremeno ugasi požar i ponovo sjedne na klupu za naredne mečeve. Sljedeći je protiv Spartaka narednog petka, a onda će se igrati potencijalno i za titulu u KLS ligi.

Tomić je godinama bio asistent u Olimpijakosu i u nekoliko navrata je privremeno preuzeo ekipu, a onda je 2018. došao na klupu Crvene zvezde. Osvojio je ABA ligu, superkup i KLS sa Crvenom zvezdom, a onda je otišao u oktobru 2019. Nakon toga vodio je Peristeri, bio asistent Etoreu Mesini u Olimpiji iz Milana, a od ove sezone je ponovo u Beogradu.

(MONDO, Sportske.net)

BONUS VIDEO: