Poznato ko će zamijeniti Sašu Obradovića u Crvenoj zvezdi do kraja sezone

Milan Tomić bi mogao da završi sezonu ukoliko Crvena zvezda završi saradnju sa Sašom Obradovićem prije kraja sezone.
Crvena zvezda je riješila da se prije kraja sezone rastane sa Sašom Obradovićem poslije teškog poraza od Partizana i ispadanja u polufinalu ABA lige. Do kraja sezone ostale su maksimalno dvije utakmice i na nima će tim voditi Milan Tomić, prenose "Sportske.net".
Vratio se Tomić u klub u kome je ranije igrao i bio je trener, ali kao generalni menadžer. Sada je prema informacijama "Sportskih" pristao da privremeno ugasi požar i ponovo sjedne na klupu za naredne mečeve. Sljedeći je protiv Spartaka narednog petka, a onda će se igrati potencijalno i za titulu u KLS ligi.
Tomić je godinama bio asistent u Olimpijakosu i u nekoliko navrata je privremeno preuzeo ekipu, a onda je 2018. došao na klupu Crvene zvezde. Osvojio je ABA ligu, superkup i KLS sa Crvenom zvezdom, a onda je otišao u oktobru 2019. Nakon toga vodio je Peristeri, bio asistent Etoreu Mesini u Olimpiji iz Milana, a od ove sezone je ponovo u Beogradu.
