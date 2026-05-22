Sunovrat sezone Crvene zvezde: Saša je izgubio i tim i podršku navijača, ove stvari su nedopustive

Košarkaši Crvene zvezde završili su sezonu u ABA ligi na razočaravajući način. Partizan je slavio rutinski poslije dvije utakmice, a trener Saša Obradović je potpuno pogubio konce.

Košarkaši Crvene zvezde potpuno su nadigrani u polufinalu ABA lige od ekipe Partizana i nakon razočaravajuće eliminacije iz Evrolige, istu sudbinu su doživjeli u regionalnom takmičenju. Crno-bijeli su dominirali u oba duela, vodili i sa 20 razlike, a u ukupnom skoru ove sezone slavili su sa 5:1. Nije prošlo mnogo vremena od velikih priča o plej-ofu Evrolige, pa čak i o Fajnal-foru, a sada se traže ostavke, smjene i da neko izađe i preuzme odgovornost za ovaj neuspjeh.

Malo koja ekipa je imala ovoliku podršku i vjeru navijača da može do iskoraka ove sezone, a razlog sunovrata crveno-bijelih nije samo jedan, pa će na Malom Kalemegdanu morati što prije da "svedu račune". Navijači su rekli svoje, traži se ostavka uprave i Saše Obradovića, dok su igrači dobili podršku, prije svih kapiten Ognjen Dobrić, zamjenik Dejan Davidovac i Nikola Kalinić. To su igrači koji čine identitet Crvene zvezde, a iako je najavljeno da je prioritet kluba ojačanje baze srpskih igrača, ništa od toga nismo vidjeli...

Kada je sve krenulo naopako?

Iako su izabranici Saše Obradovića osvojili Kup Radivoja Koraća, problemi su počeli ranije. Nakon furioznih pobjeda na gostovanjima Monaku, Virtusu i Milanu, došli su porazi od Makabija (meč koji je morao da se dobije), a onda i onaj od Olimpijakosa u Atini.

Poslije pauze za kupove, uslijedio je još jedan poraz koji nije smio da se desi, i to od Bajerna, trijumf protiv Fenera je dao novu nadu, ali već tada košarkaši Zvezde nisu igrali prepoznatljivu košarku, tačnije, izgubili su se tražeći sebe. Umjesto da povratak igrača poput Tajsona Kartera, Džoela Bolomboja i Hasijela Rivera bude dodatni podstrek i pojačanje u borbi za vrh Evrolige, tim je potpuno izgubio identitet. Uzalud je Obradović rotirao, tražio pravu postavu, a u tim čestim smjenama zaboravljao igrače koji upravo i čine karakter kluba. Izgledalo je kao da ne znaju šta će igrati u narednom napadu, kamoli koji je cilj sezone.

Nije Nikola Kalinić uspio da namijenjenu ulogu lidera pretvori u nešto više, mučio se sa privatnim problemima, lošom formom i na kraju "izgorio" u želji da doprinese u ključnim borbama. Ognjenu Dobriću se mora odati priznanje za sve ono što je radio na terenu i svlačionici, ali nije dobio dovoljno povjerenja trenera, kao ni Dejan Davidovac koji je potpuno skrajnut. Na kraju krajeva, nisu problem ni porazi, već način na koji je izgledala ekipa Saše Obradovića u posljednja dva mjeseca. Da li je tim Partizana koji je bio otpisan još u novembru zaista toliko bolji da pobijedi pet od šest derbija, i to posljednja dva ubjedljivo…

Dobrić i Moneke ogolili probleme

Iako je fokus bio na Evroligi, neki porazi u ABA lgi su pokazali koliko je tim Saše Obradovića ranjiv. Govorio je kako ima problem da motiviše igrače, a prema njihovim riječima poslije trećeg vezanog poraza od Partizana, malo je tu šta štimalo. U pokušaju da zadovolji sopstveni ego, razapet između velikog pritiska i očekivanja javnosti i sopstvenih zamisli, Obradović je izgubio konce.

Kapiten Ognjen Dobrić je bio iskren poslije razočaravajućeg kraja u ABA ligi.

"Teško je izdvojiti jedan segment. Loše smo izgledali, baš loše smo igrali. Ovo je samo rezultat onoga kako smo igrali posljednja dva mjeseca, možda je bilo i duže, da ne preciziramo. To smo mi - nije izgledalo dobro, išli smo u lošem pravcu, završili smo loše u ABA ligi. Imali smo bolju situaciju i u Evroligi, mogli smo da imamo i bolje mjesto u ABA ligi, pa da imamo prednost domaćeg terena i da dođemo do titule. Šta je, tu je. Moramo da se okrenemo jednom takmičenju koje je ostalo, KLS-u. Ako bismo osvojili dva trofeja u sezoni - ne mogu da kažem da je uspješna ili nije, ali bi značilo da uzmemo trofej", rekao je kapiten Crvene zvezde.

Čima Moneke je priznao da je bilo dosta problema i nesigurnosti i bez previše uvijanja kritikovao trenera Sašu Obradovića.

"Protiv Olimpijakosa smo odigrali posljednju utakmicu onako kako je trebalo. Imali smo pauzu, a onda su se stvari promijenile. Išli smo iz meča u meč i nismo znali koja će se verzija nas pojaviti, a na kraju sezone nismo zaslužili pobjedu. Pokušavali smo da pronađemo motivaciju, da vratimo bolji osjećaj. Od Fenerbahčea u oktobru pa do Olimpijakosa imamo o čemu da pričamo. Došlo je do pada, nevjerovatnog. Postali smo sebični, lopta nije kružila. Ne postoji pravo objašnjenje, a sve to je pokvarilo našu sezonu", rekao je Čima Monake i dodao:

"Čini mi se da vam je jasno o čemu pričam. Nismo znali šta radimo ni u napadu ni u odbrani. Uvijek smo igrali isto - izolacija i samo driblanje. Tako ne može da se igra košarka. O tome pričam još od decembra, još prije Partizana, Makabija, Bajerna, ne može tako. U nekim utakmicama smo imali dovoljno talenta da pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč sa Bolonjom koji smo dobili jedan razlike... Bili smo loši. Još tada sam pričao da imamo probleme."

Povrede i prevelika rotacija

Već na startu sezone Crvena zvezda je ostala bez trojice važnih igrača. Povreda Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja i na kraju bolest Tajsona Kartera su potpuno poremetile planove. Na sve to Deveonte Grejem se nije snašao i ubrzo su mu se zahvalili na Malom Kalemegdanu. U tim je vraćen Jago, dovedeni su Donatas Motiejunas i Džared Batler i činilo se da je Zvezda pogodila sa pojačanjima.

Padali su ervopski velikani, ali se padalo i na znatno lakšim testovima. Dočekali su crveno-bijeli povratak Bolomboja, Rivera, Kartera, ali ovo je samo napravilo konfuziju u timu Saše Obradovića. U najvažnijem dijelu sezone, trebalo je pronaći mjesto svakom igraču, povratnicima su bili potrebni minuti, a ostalima kontinuitet. Na ovom testu je pao trener.

Prvo se zahvalio Jagu i Motiejunasu, da bi problemi bili ogoljeni na startu plej-ofa KLS-a i ABA lige. Kodi Miler-Mekintajer i Stefan Miljenović su doživjeli povrede, pa su morali da ih mijenjaju Karter i Batler kojima to nisu prirodne pozcije. Umjesto da crveno-bijeli dominiraju na centru sa Bolombojem i Riverom, njih dvojica nisu uspjeli da pronađu pravu formu do kraja sezone. Izgleda da je Obradovića Zvezda "pik" sezone imala još u januaru…

Nepopularni potezi Saše Obradovića

Dosta turbulencija bilo je u crveno-bijelom taboru ove sezone, a pobjede protiv najjačih rivala u Evroligi su ih za kratko zamaskirale. Upravo u najtežim momentima kada je prijetilo da sezone ode u propast već na samom startu, pouzdani Donatas Motiejunas imao jako važnu ulogu. Vratio se i Jago nakon što mu se klub zahvalio, ali su njih dvojica neočekivano otpisana u finišu evropskih borbi. Brazilski plejmejker je imao neke solidne partije, borio se za poziciju sa Stefanom Miljenovićem, a koliko je bila loša odluka da se Jago pusti u Virtus, ispostavilo se ubrzo. Povrijedio se Kodi Miler-Mekintajer, povrijedio se Miljenović, a u tuđe patike su morali da uskoče Tajson Karter i Džared Batler. Motiejunas je otišao u Litvaniju gdje radi individualno do kraja sezone, kada mu ističe ugovor sa crveno-bijelima.

Jako loše se Saša Obradović borio sa pritiskom toko čitave sezone, na njega su uticali komentari na društvenim mrežama, kritike u medijima, želje navijača, pa se na kraju potpuno pogubio u nesumnjivo dobroj namjeri da sa svojom Crvenoim zvezdo ostvari zapažen uspjeh.

Nakon poraza u polufinalu ABA lige je pokazao frustraciju, napustio je konferencijsku salu a da nije odgovorio na pitanja novinara, i tako izbjegao da govori o svojoj budućnosti u Zvezdi, o čemu će se svakako razmatrati narednih dana...

Navijači su mu jasno stavili do znanja Obradoviću da žele srpske igrače na terenu u derbiju, pa je morao sam sebe da opovrgne. Kapiten Ognjen Dobrić je ginuo za svaku loptu, radio najteži posao u odbrani Karlika Džounsa, a onda ga je Obradović poslao na klupu. To se nije dopalo navijačima koji su uglas skandirali Dobrićevo ime, da bi se Obradović ubrzo predomislio i vratio ga u igru. Upravo ovaj potez pokazuje nedosljednost trenera tokom čitave sezone...

Šta Zvezda nije sebi smjela da dozvoli?

Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od Zlatibora u drugoj utakmici četvrtfinalne serije KLS-a, što je vjerovatno jedan od težih udaraca za crveno-bijele posljednjih godina. Igrala je Zvezda bez klasičnog pleja, ali to svakako ne smije da bude opravdanje za jako loš pristup izabranike Saše Obradovića. Uspjeli su da spriječe bruku poslije majstorice, ali nema sumnje da su dešavanja iz Čajetine i cijele ove serije ostavila posljedice po tim. Ne može se reći da se igrači nisu borili, jednostavno je izgledao kao da su izgubljeni u vremenu i prostoru.

Crvena zvezda je doživjela pet poraza u šest mečeva ove sezone i ako pogledamo timove na papiru, ne može se reći da crno-bijeli imaju toliko bolji tim. Pravo pitanje za Obradovića je da li je tim Partizana zaista toliko bolji od Zvezde kada su u polufinalu ABA lige imali konstantnu prednost, vodili u nekim momentima sa +20 i na kraju od vječitog derbija napravili rutinu...