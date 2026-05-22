FIFA hoće Svjetsko prvenstvo sa 66 reprezentacija: Isplivao Infantinov plan za gigantski Mundijal u šest zemalja

Đani Infantino i FIFA su već sada proširili Svjetsko prvenstvo, ali im to nije dosta. Hoće još timova.

U Sjedinjenim Američim Državama, Kanadi i Meksiku održaće se prvo ikada Svjetsko prvenstvo sa 48 timova, a FIFA već sprema Mundijal sa 66 ekipa! On bi se održao već 2030. godine, kako javlja "Goal.com".

Svjetsko prvenstvo od svog nastanka periodično mijenja formate, pa je tako počelo 1930. sa 13 timova. Do 1978. godine je 16 timova bilo planirano na prvenstvima, mada nisu uvijek svi nastupali. Od 1982. do 1994. na Mundijalu su igrala 24 tima, a od 1998. do prošlog Mundijala 32. Sada se isprobava format sa 48 timova i mnogima je to previše. A kamoli 66.

Ko je dao prijedlog?

Promjenu formata prvi je predložio KONMEBOL kako bi se omogućilo manjim državama i ekipama van Evrope da igraju na Mundijalu. Ipak, čak i sa 48 timova na Svjetskom prvenstvu će zaigrati neke ekipe koje obično ne gledamo na Svjetskom prvenstvu poput Iraka, Jordana, Uzbekistana, Katara, Zelenortskih Ostrva, DR Konga, Kurasaoa, Kanade, Haitija, Paname, Škotske, Norveške...

Šta kaže FIFA?

Navodno, rukovostvo FIFA predvođeno Đanijem Infantinom ozbiljno razmatra ovaj prijedlog. Infantinova logika je da je Svjetsko prvenstvo mjesto za slavlje i da bi bilo lijepo da se neke selekcije koje inače nemaju prilike nađu na njemu. I ovako ćemo imati nekoliko debitanata na Mundijalu, a sa 66 timova možda bi i neke velike države poput Indije i Kine mogle da se nađu na SP.

Šta su problemi?

Očigledan problem bilo bi domaćinstvo. Svjetsko prvenstvo 2030. godine biće održano u Španiji, Portugalu i Maroku, a pojedini mečevi će u čast stogodišnjice odražvanja Svjetskog prvenstva biti održani u Argentini, Urugvaju i Paragvaju. Ipak, kada bi se takmičenje proširilo na 66 timova to bi bio ozbiljan zaloga za bilo kog organizatora.

Španci već imaju problema jer se Malaga povukla i ne želi mečeve Svjetskog prvenstva na svom stadionu, a takođe su još neki stadioni poput "San Mamesa" pod znakom pitanja.