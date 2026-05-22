Majkl Kerik dobio dvogodišnji ugovor u Mančester junajtedu

Nebojša Šatara
Majkl Kerik je od sada i zvanično trener Mančester junajteda.

Benjamin Šeško i Majkl Kerik Izvor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Majkl Kerik je i zvanično trener Mančester junajteda. Nekada dugogodišnji vezista "crvenih đavola" preuzeo je ekipu u januaru kao vršilac dužnosti poslije otkaza Rubenu Amorimu i tim je vidno digao formu. Do kraja sezone uspjeli su da obezbijede takmičenje u Ligi šampiona i završiće takmičenje kao trećeplasirani, daleko ispred Aston Vile i Liverpula. 

Sada je Kerik dobio dvogodišnji ugovor i postaće čak sedmi trener ekipe otkako je prije 13 godina u penziju otišao ser Aleks Ferguson. Dobro je startovao sa pobjedom nad Mančester sitijem, zatim je savladao Arsenal i do kraja sezone njegov tim zadržao je odličnu formu. Čak se našao i na listi za nagradu za trenera godine.

Sada je dobio dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana. Sada ostaje da se vidi kakva će biti njegova transfer olitika i koga vidi u timu za narednu sezonu. 

Šta je postigao Kerik sa Junajtedom?

Kao trener još uvijek ništa, ali kao igrač mnogo toga. Nakon početaka u Vest Hemu igrao je za Totenhem dvije sezone i potom je 2006. došao u Mančester junajted. Ostao je u klubu do 2018. godine, odigrao je 464 meča i dao 24 gola. Osvojio je pet titula u Premijer ligi, šest Komjuniti šildova, tri Liga kupa, jedan FA kup, kao i Ligu šampiona, Ligu Evrope i Svjetsko prvenstvo klubova.

