"Šta će nam Džaka u Mančester junajtedu?": Legende u klinču zbog albanskog provokatora

Bivši fudbaleri Mančester junajteda došli su u sukob kada je počela priča o potencijalnom dolasku Granita Džake u klub.

Granit Džaka mogao bi da dođe u Mančester junajted. Nema, bar ne još uvijek, nikakvih zvaničnih pregovora ni spekulacija, već je spomenut u jednom podkastu od strane legendi kluba. Peter Šmajhel smatra da bi on bio idealno rješenje, Pol Skols se tome žestoko protivi, dok se Niki Bat ne bi protivio njegovom dolasku.

"Mislim da bi trebalo da odemo i da dovedemo Granita Džaku", izgovorio je Šmajhel na samom početku i to je izazvalo oštru reakciju još jednog bivšeg igrača "crvenih đavola".

Nije se to ni malo dopalo Skolsu.

"Ne, ne Pite. Gledao sam ga. Ali on je u istom čamcu kao i Kazemiro. Oni nisu ti", dodao je Skols.

Nije se tu završilo. Čuveni golman ih je zamolio da sačekaju i da saslušaju njegovo objašnjenje.

"Gradićemo ovaj tim oko Kobija Mejnua zar ne? Kazemiro je na izlaznim vratima. Ako dovedete nekoga poput Adama Vortona, Eliota Andersona ili nekog sličnog, oni su još uvijek mladi igrači i nisu dovoljno provereni za klub kakav je Junajted. Treba nam neko iskusniji, pored Harija Megvajera i Bruna Fernandeša. Neko ko je pravi lider.Kada vidim šta je Džaka uradio za Sandrlend vidim da je on glavni razlog što imaju ovako dobru sezonu. Igra fantastično, lider je, može da igra 80 odsto utakmica. Veoma je dobar igrač. Očajnički su nam potrebni lideri. Mi ovdje smo bili u timovima u kojima su svi bili lideri i znamo koliko je to važno. Potrebno je neko ko će da te povuče za kosu i da ti kaže da igraš", pojasnio je Šmajhel.

Tek kada je završio uključio se Niki Bat.

"Džaka bi mogao da dođe i da kaže 'Okej, neću igrati svaku utakmicu, ali sam u rotaciji'. Donijeće mnogo toga ekipi", zaključio je Bat.

Peter Schmeichel & Paul Scholes disagree over Xhaka signing for Man United!

Džakini igrački kvaliteti nisu problem, koliko je mnogo veći problem njegovo ponašanje, često provociranje i pravljenje haosa... Inače, on je kapiten Sanderlenda i trenutno je sa timom na 12. poziciji Premijer lige sa 47 bodova. U preostala tri kola boriće se za mjesto u nekom evropskom takmičenju.







Standings provided by Sofascore

