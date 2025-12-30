logo
Nemanja Matić "prozvao" Granita Džaku i Đerdana Šaćirija: Što ne igrate za Albaniju, kad je toliko volite?

Nemanja Matić "prozvao" Granita Džaku i Đerdana Šaćirija: Što ne igrate za Albaniju, kad je toliko volite?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nemanja Matić, srpski fudbaler koji trenutno igra za italijanski Sasuolo, osvrnuo se na kontroverzne proslave golova Granita Džake i Đerdana Šaćirija protiv Srbije na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine.

Nemanja Matić "prozvao" Granita Džaku i Đerdana Šaćirija: Što ne igrate za Albaniju, kad je volite? Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Džaka i Šaćiri, koji nastupaju za Švajcarsku, ali imaju albansko porijeklo, slavili su pogotke pokazujući rukama dvoglavog orla sa albanske zastave, što je izazvalo oštre reakcije u Srbiji.

Matić je istakao u intervjuu za britanski magazin "FourFourTwo" da poštuje obojicu fudbalera - igrao je protiv njih u Premijer ligi i nikad nije imao problema na terenu, uvijek su mečeve završavali rukovanjem.

Međutim, kritikovao je njihovo ponašanje tokom proslava pogodaka.

"Takvim potezima skupljaju jeftine političke poene. Odrasli su u Švajcarskoj, a ne pokazuju poštovanje prema zemlji za koju igraju. Ako toliko volite Albaniju, zašto onda ne igrate za Albaniju? To je moje pitanje".

Izvor: Profimedia

Dodao je da nije problem voljeti više zemalja, ali da treba biti iskren.

"Ja volim Srbiju najviše, volim i Englesku u kojoj sam proveo mnogo vremena. Ali, nikad ne bih provocirao nekoga na terenu".

Podsjetimo, 37-godišnji Matić je ovog ljeta potpisao za Sasuolo, gdje se brzo ustalio u startnoj postavi i do sada odigrao 16 utakmica u Seriji A.

(MONDO)

Tagovi

Nemanja Matić Granit Džaka Đerdan Šaćiri

