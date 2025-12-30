Nemanja Matić "prozvao" Granita Džaku i Đerdana Šaćirija: Što ne igrate za Albaniju, kad je toliko volite?

Nemanja Matić, srpski fudbaler koji trenutno igra za italijanski Sasuolo, osvrnuo se na kontroverzne proslave golova Granita Džake i Đerdana Šaćirija protiv Srbije na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine.

Džaka i Šaćiri, koji nastupaju za Švajcarsku, ali imaju albansko porijeklo, slavili su pogotke pokazujući rukama dvoglavog orla sa albanske zastave, što je izazvalo oštre reakcije u Srbiji.

Matić je istakao u intervjuu za britanski magazin "FourFourTwo" da poštuje obojicu fudbalera - igrao je protiv njih u Premijer ligi i nikad nije imao problema na terenu, uvijek su mečeve završavali rukovanjem.

Međutim, kritikovao je njihovo ponašanje tokom proslava pogodaka.

"Takvim potezima skupljaju jeftine političke poene. Odrasli su u Švajcarskoj, a ne pokazuju poštovanje prema zemlji za koju igraju. Ako toliko volite Albaniju, zašto onda ne igrate za Albaniju? To je moje pitanje".

Dodao je da nije problem voljeti više zemalja, ali da treba biti iskren.

"Ja volim Srbiju najviše, volim i Englesku u kojoj sam proveo mnogo vremena. Ali, nikad ne bih provocirao nekoga na terenu".

Podsjetimo, 37-godišnji Matić je ovog ljeta potpisao za Sasuolo, gdje se brzo ustalio u startnoj postavi i do sada odigrao 16 utakmica u Seriji A.

