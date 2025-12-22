"On je jedini trener sa kojim se nisam svađao": Nemanja Matić objasnio šta je najveća greška Mančestera

Nemanja Matić priznao je da se samo sa Ole Gunarom Solskjerom od trenera nije svađao i da je Mančester junajted napravio veliku grešku.

Nemanja Matić došao je u Mančester Junajted 2017. godine iz Čelsija na insistiranje Žozea Murinja. U klubu je bio do 2022. godine i sarađivao je sa ukupno četvoricom trenera u tom periodu. Poslije portugalskog stručnjaka došao je Ole Gunar Solskjer, pa je Majkl Kerik bio privremeno rješenje, poslije čega je stigao Ralf Rangnik. Otišao je u Romu taman kada je Erik Ten Hag došao u klub.

Od mnogih vrhunskih stručnjaka bivši srpski reprezentativac je priznao da se nije svađao samo sa jednim - sa čuvenim Norvežaninom.

"Mnogo mi je žao Olea, bio je sjajan kao osoba i bili smo na putu da uradimo nešto veliko. Nisam bio njegov prvi izbor u veznom redu. Nikada mi se nije svidio trener kada nisam igrao - svađao bih se sa njima. Međutim, Solsjker je bio prvi trener sa kojim se nisam svađao. Doveo je dvojicu igrača koja nisu zajedno bila u startnoj postavi i znao je da ga klub i navijači vole", rekao je Matić u intervjuu za "Four-four-two".

"Solsjker je zaslužio više"

Nemanja je istakao i da je, po njemu, otpuštanje Solsjkera bila velika greška Mančester Junajteda.

"Sa njim smo u dvije sezone završili kao drugi i treći, atmosfera u timu je bila takva da nismo bili srećni što smo drugi. Sada, kada pogledate te rezultate, stvarno smo uradili nevjerovatan posao. Smatram da je Ole zaslužio više vremena. Kada spominjem njega, moram da spomenem i njegove pomoćnike Majkla Kerika i Kirana Mekenu. Bili su na pravom putu da vrate Junajted tamo gdje pripada. Onda su donijeli odluku da ga otpuste zbog nekoliko loših rezultata, ali je on nevjerovatna osoba i pravi profil za klub. Zajedno sa svojim pomoćnicima je razumio fudbal na pravi način. Treninzi su bili savršeni i obraćao je pažnju na svaki najmanji detalj", zaključio je Matić.

Od odlaska Solsjkera Junajted je pokušavao da nađe pravo rješenje za posao trenera. Ten Hag se zadržao dvije i po godine i osvojio FA i Liga kup, ali je ekipa igrala veoma loše i rezultati u Premijer ligi su bili dosta loši. Rud van Nistelroj je došao kao prelazno rješenje i nije se pokazao, a onda je stigao Ruben Amorim i on ima previše oscilacija na klupi. Do sada je vodio tim na 56 utakmica i ima 24 pobjede, 11 remija i 21 poraz. Već neko vrijeme se spekuliše o potencijalnom otkazu za njega...