Ruben Amorim dobio ultimatum pred otkaz: Mančester junajted više neće da ga trpi

Mančester junajted bi već večeras mogao da smijeni trenera Rubena Amorima.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Trener Mančester junajteda Ruben Amorim dobiće otkaz ukoliko izgubi od Sanderlenda ove subote na "Old Trafordu", prenio je dobro obaviješteni britanski "Telegraf". Portugalcu je rukovodstvo kluba postavilo ultimatum, nezadovoljno naravno rezultatima u prethodnih godinu dana i zaista više nemaju strpljenja za njega.

Pred 50. utakmicu koju vodi kao trener Junajteda - statistika je porazna. Amorim je dobio samo 19 utakmica, ima devet remija i 21 poraz uz gol-raziku 95:95. Ujedno, to je i najgori prosjek koji je imao ijedan trener Mančester junajteda...

200 - Today was Ruben Amorim's 200th top-flight game as a manager. He has lost three more of his 33 Premier League games with Manchester United (17) than he did in 167 Primeira Liga matches (14). Standards.pic.twitter.com/Qz4jVWrCER — OptaJoe (@OptaJoe)September 27, 2025



Žalio se prethodno Amorim da je zatekao lošu ekipu, međutim ni poslije uloženog ogromnog novca - ništa se nije promijenilo. Jedan od razloga je i što Amorim ne želi da se prilagođava ekipi nego insistira da igra u sistemu koji je njega proslavio u Sportingu (3-4-2-1) i već je više puta rekao da od toga ne odustaje.

Znamo već koliko puta mu se to obilo o glavu, ove sezone ima već tri poraza u Premijer ligi i ekipa je na tek 14. mjestu, a ispao je i iz Liga kupa od niželigaša Grimzbija.

U međuvremenu moglo se čuti da Junajted tajno pregovara sa Garetom Sautgejtom, nekadašnjim selektorom Engleske, pa čini se da ukoliko Amorim ne uspije da trgne ekipu - posegnuli za domaćim rješenjem. I čini se da je ovo idealna situacija da reaguju u klubu s obzirom na to da slijedi reprezentativna pauza i dovoljno vremena za uigravanje.

Osim pomenutog Sautgejta, spominju se još Oliver Glasner iz Kristal Palasa i Andoni Iraola iz Bornmuta, a manje vjerovatne opcije su Ćavi i Zidan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!