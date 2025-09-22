logo
Dok čeka pet pobjeda Junajteda - napadnut na Old Trafordu! Navijač koji se nije šišao godinu dana doživio neprijatnost

Autor Dragan Šutvić
0

Navijač koji se neće šišati dok njegov voljeni klub ne uknjiži pet pobjeda napadnut je na kultnom stadionu.

Navijač Mančester junajteda napadnut na Old Trafordu Izvor: Screenshot

Navijač Mančester junajteda Frenk Ilet dospio je u centar pažnje evropske javnosti prošle jeseni.

Obećao je početkom oktobra prošle godine da se neće šišati sve dok njegov voljen klub ne spoji pet pobjeda zaredom. S obzirom na to da "crveni đavoli" do danas nisu uspjeli da ispune njegov "uslov", Frenkova zanimljiva misija i dalje traje..

Proteklog vikenda je klub sa Old Traforda trijumfovao nad Čelsijem rezzultatom 2:1 u okviru Premijer lige. Frenk, rođen u Oksfordu sa trenutnim prebivalištem u Španiji, prisustvovao je toj utakmici, ali je, uprkos pobjedi, nije zapamtio po dobrom.

Naime, jedan navijač ga je fizički i verbalno napao na tribinama kultnog stadiona kada ga je ugledao. Prema snimku objavljenom na društvenim mrežama, povukao ga je za kosu i počeo da viče.

"Od***i, od***i, radiću ono što ja je***o želim! Slušajte, on nije navijač Junajteda, zato od***i, od***i!", histerično je vikao fan slavnog engleskog kluba.

Nakon svega, oglasio se i sam Ilet.

"Bilo je malo čudno, da budem iskren. Mislio sam na početku da se šali, ali je potom počeo da me čupa i govori da sam pi**a željna pažnje. Čitav dan je protekao u pozitivnom raspoloženju, reakcija 99 posto ljudi na ovaj izazov bila je pozitivna. Međutim, nekoliko ljudi može sve da pokvari", rekao je između ostalog Ilet, dodavši:

"Nisam mogao ni da pretpostavim da će sve ovo ovoliko trajati, ali se nadam da ćemo započeti niz dobrih rezultata i ostvariti te pobjede što je moguće prije."

Pred Junajtedom je sada gostovanje Brentfordu, potom na Old Traford dolazi Sanderlend, nakon čega do kraja oktobra još slijede gostujući duel sa Liverpulom i domaći susret sa Brajtonom.

(mondo.ba)

Tagovi

Mančester junajted fudbal navijači Premijer liga

