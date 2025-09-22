Dok čeka pet pobjeda Junajteda - napadnut na Old Trafordu! Navijač koji se nije šišao godinu dana doživio neprijatnost

Navijač koji se neće šišati dok njegov voljeni klub ne uknjiži pet pobjeda napadnut je na kultnom stadionu.

Izvor: Screenshot

Navijač Mančester junajteda Frenk Ilet dospio je u centar pažnje evropske javnosti prošle jeseni.

Obećao je početkom oktobra prošle godine da se neće šišati sve dok njegov voljen klub ne spoji pet pobjeda zaredom. S obzirom na to da "crveni đavoli" do danas nisu uspjeli da ispune njegov "uslov", Frenkova zanimljiva misija i dalje traje..

Proteklog vikenda je klub sa Old Traforda trijumfovao nad Čelsijem rezzultatom 2:1 u okviru Premijer lige. Frenk, rođen u Oksfordu sa trenutnim prebivalištem u Španiji, prisustvovao je toj utakmici, ali je, uprkos pobjedi, nije zapamtio po dobrom.

Naime, jedan navijač ga je fizički i verbalno napao na tribinama kultnog stadiona kada ga je ugledao. Prema snimku objavljenom na društvenim mrežama, povukao ga je za kosu i počeo da viče.

"Od***i, od***i, radiću ono što ja je***o želim! Slušajte, on nije navijač Junajteda, zato od***i, od***i!", histerično je vikao fan slavnog engleskog kluba.

The United fan growing his hair out until United win 5 games in a row was grabbed by another United fan yesterday at the game…



What a strange strange man.pic.twitter.com/unhvSK5iQp — george (@StokeyyG2)September 21, 2025

Nakon svega, oglasio se i sam Ilet.

"Bilo je malo čudno, da budem iskren. Mislio sam na početku da se šali, ali je potom počeo da me čupa i govori da sam pi**a željna pažnje. Čitav dan je protekao u pozitivnom raspoloženju, reakcija 99 posto ljudi na ovaj izazov bila je pozitivna. Međutim, nekoliko ljudi može sve da pokvari", rekao je između ostalog Ilet, dodavši:

"Nisam mogao ni da pretpostavim da će sve ovo ovoliko trajati, ali se nadam da ćemo započeti niz dobrih rezultata i ostvariti te pobjede što je moguće prije."

Pred Junajtedom je sada gostovanje Brentfordu, potom na Old Traford dolazi Sanderlend, nakon čega do kraja oktobra još slijede gostujući duel sa Liverpulom i domaći susret sa Brajtonom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)