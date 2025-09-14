logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pep Gvardiola plakao na derbiju Mančestera zbog bokserske legende

Pep Gvardiola plakao na derbiju Mančestera zbog bokserske legende

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Derbi Mančester siti - Mančester junajted počeo je minutom ćutanja u znak sjećanja na Rilkija Hatona. Pep Gvardiola ćutao je, a oči su mu bile pune suza.

pep gvardiola plakao na mancester siti mancester junajted Izvor: TV Arena sport/screenshot

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola (54) u suzama je dočekao početak derbija protiv Mančester junajteda u nedjelju, jer je bio ožalošćen zbog smrti bokserske legende Rikija Hatona. Engleski borac bio je navijač Mančester sitija i u njegovu čast oba tima nosila su crni flor na rukavima.

U TV prenosu se primijetilo da je Španac bio veoma emotivan zbog smrti boksera koji je preminuo u 47. godini. Njegovo tijelo pronađeno je u Hajdu, a policija Mančestera saopštila je da nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt.

"Policija je pozvana u njegovu kuću jutros u 6.45, kada je pronađeno tijelo 46-godišnjeg muškarca. Trenutno ne vjerujemo da postoje sumnjive okolnosti", navedeno je u saopštenju nadležnih.

Haton je bio višestruki prvak svijeta u lakoj velter kategoriji i imao je titulu u velter kategoriji. Pravio je planove da se u decembru vrati u ring, da bi poboljšao svoj učinak, koji je kroz karijeru bio 45 pobjeda, od kojih 32 nokautom, uz tri poraza.

Bonus video: Odlazak Kevina De Brujnea iz Mančester sitija

Pogledajte

00:13
Kevin De Brujne otišao iz Mančester sitija
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester siti Mančester junajted Pep Gvardiola fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC