Preminuo slavni Riki Haton (46): Britanija u žalosti, posebno će patiti Mančester siti

Pronađeno je beživotno tijelo britanskog boksera Rikija Hatona, velikog navijača Mančester sitija.
Strašne vijesti za sve ljubitelje sporta stižu iz Velike Britanije. Nekadašnji bokserski šampion Riki Haton (46) pronađen je mrtav samo nekoliko nedjelja nakon što je najavio povratak u ring i novo poglavlje u svojoj sportskoj karijeri.
Legendarni bokser pronađen je jutros u svom domu u Mančesteru, a prema saopštenju policije, tijelo je otkriveno u 6.45 u ulici Boulejker Road u Hajdu. Kada je riječ o smrtnom slučaju, vlasti su navele da trenutno nema sumnjivih okolnosti. Prijatelji nekadašnjeg svjetskog šampiona u boksu su se zabrinuli još sinoć, kada se Haton nije pojavio na događaju na kojem je učestvovao jedan od njegovih boksera.
Nakon povlačenja iz ringa, Haton se posvetio trenerskom poslu i redovno je posjećivao mečeve boraca koji su trenirali pod njegovim nadzorom. Za jul je najavio povratak i zakazao meč protiv Eise Al Daha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 2. decembar u Dubaiju, ali je pronađen mrtav samo nekoliko nedjelja nakon te objave.
Riki Haton je bio veliki navijač Mančester sitija i trebalo je da posjeti stadion "Etihad" na kojem se u nedjelju po podne igra gradski derbi protiv Junajteda, najvećeg rivala. Imao je zakupljeno mjesto u VIP loži za jedan od najvažnijih mečeva u sezoni Premijer lige. Očekuje se da dva slavna tima iz Mančestera minutom ćutanja isprate Rikija Hatona.
Posljednjih godina Haton je često otvoreno govorio o svojim problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću od droga, što je bacilo sjenku na njegovu impresivnu karijeru. Zabilježio je 48 profesionalnih borbi, a upisao je čak 45 pobjeda - uspješniji od njega u ringu bili su Flojd Mejveder Džunior, Meni Pakjao i Vjačeslav Senčenko.