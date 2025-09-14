Preminuo slavni Riki Haton (46): Britanija u žalosti, posebno će patiti Mančester siti

Pronađeno je beživotno tijelo britanskog boksera Rikija Hatona, velikog navijača Mančester sitija.

Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Strašne vijesti za sve ljubitelje sporta stižu iz Velike Britanije. Nekadašnji bokserski šampion Riki Haton (46) pronađen je mrtav samo nekoliko nedjelja nakon što je najavio povratak u ring i novo poglavlje u svojoj sportskoj karijeri.

Legendarni bokser pronađen je jutros u svom domu u Mančesteru, a prema saopštenju policije, tijelo je otkriveno u 6.45 u ulici Boulejker Road u Hajdu. Kada je riječ o smrtnom slučaju, vlasti su navele da trenutno nema sumnjivih okolnosti. Prijatelji nekadašnjeg svjetskog šampiona u boksu su se zabrinuli još sinoć, kada se Haton nije pojavio na događaju na kojem je učestvovao jedan od njegovih boksera.

Nakon povlačenja iz ringa, Haton se posvetio trenerskom poslu i redovno je posjećivao mečeve boraca koji su trenirali pod njegovim nadzorom. Za jul je najavio povratak i zakazao meč protiv Eise Al Daha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 2. decembar u Dubaiju, ali je pronađen mrtav samo nekoliko nedjelja nakon te objave.

Riki Haton je bio veliki navijač Mančester sitija i trebalo je da posjeti stadion "Etihad" na kojem se u nedjelju po podne igra gradski derbi protiv Junajteda, najvećeg rivala. Imao je zakupljeno mjesto u VIP loži za jedan od najvažnijih mečeva u sezoni Premijer lige. Očekuje se da dva slavna tima iz Mančestera minutom ćutanja isprate Rikija Hatona.

Posljednjih godina Haton je često otvoreno govorio o svojim problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću od droga, što je bacilo sjenku na njegovu impresivnu karijeru. Zabilježio je 48 profesionalnih borbi, a upisao je čak 45 pobjeda - uspješniji od njega u ringu bili su Flojd Mejveder Džunior, Meni Pakjao i Vjačeslav Senčenko.