Srpski bokser (24) doživio strašnu nesreću u Valensiji

Autor Dragan Šutvić
0

Srpski bokser Đ. O. stradao je u saobraćajnoj nesreći.

Srpski bokser doživio saobraćajnu nesreću Izvor: Profimedia

Srpski bokser Đ. O. (24) doživio je saobraćajnu nesreću koja se dogodila u Valensiji 10. septembra. Momak koji je član kluba "Lukač" nalazio se u "volvou" koji je sleteo s puta i pao u provaliju duboku 20 metara.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Valensiji. U njoj su učestvovala i dvojica momaka iz Srbije, a jedan od njih bio je bokser Đ. O, dok je drugi A. B. koji živi u Valensiji. Nesreću je prijavio biciklista koji je prolazio tim dijelom puta, a s obzirom na to da je teren bio nepristupačan u spasilačku ekipu uključena su i dva helikoptera.

Povređeni mladići izvučeni su iz automobila i prebačeni u bolnicu u Valensiji. Sestra povređenog sportiste javila se i otkrila je sve informacije koje ima.

"Trenutno nemamo mnogo informacija, znamo samo da su nakon saobraćajne nesreće prevezeni u bolnicu u Valensiji, međutim, kada smo stupili u kontakt sa osobljem bolnice, rekli su nam da informacije o stanju primljenih pacijenata mogu da daju samo lično, tako da je moj drugi brat sada krenuo za Španiju. Mi smo u šoku i neizvjesnosti od kada smo juče saznali da se udes dogodio", navela je.

Gradonačelnik mjesta Tusa Kristobal Garsija izjavio je da se nezgoda dogodila na prvom zavoju planinskog prevoja i tom prilikom dodao da je riječ o veoma opanom putu, naročito noću. 

