Hrvat dobio najveće batine u životu i šampionski pojas: Pogledajte kako je izdržao seriju udaraca!

Filip Hrgović ima skor 19-1, a pobjedu protiv Davida Adelejea donijela mu je nevjerovatna moć da trpi udarce.

Hrvatski bokser Filip Hrgović ostvario je jednu od najvećih pobjeda u svojoj karijeri, pošto je u Rijadu savladao Davida Adelejea, nakon deset izuzetno teških rundi. Na ovom meču vidjeli smo da je Hrgovićeva brada jedna od najtvrđih u istoriji boksa, jer ga čak ni serija izuzetno teških udaraca Britanca nije oborila na pod.

Sijevali su udarci koje Adeleje zadavao Hrgoviću, ali je Filip uspijevao da ostane na nogama, a zatim i da ubijedi sudije da mu dodijele pobjedu nakon meča. Zasluženo, jer je ovo bila jedna od najspektakularnijih izvedbi koje smo videli u profesionalnom boksu tokom prethodnih nekoliko godina.

Samo u finišu osme runde David je zadao 14 izuzetnih udaraca Hrgoviću, u roku od desetak sekundi. Kada je probao 15. put da ga pogodi, eventualno i završi meč, Filip Hrgović je uspio da se izmakne, a zatim da upadne u klinč i tako se spasio nokauta. Pogledajte taj trenutak:

Hrgović je sada objedinio WBO "International" pojas i WBA "Continental Gold" pojas u najtežoj kategoriji, a nema sumnje da on i dalje mašta o borbi za svjetsku titulu. Bio je na korak od nje prije nešto više od godinu dana, kada mu je Danijel Duboa nanio jedini poraz u karijeri. Ipak, 19. pobeda Hrgovića u profesionalnom boksu najavljuje da će on još jednom pokušati da stigne do meča protiv Oleksandera Usika, trenutno vlasnika najvažnijeg pojasa u svih pet organizacija.

