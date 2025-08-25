Bokserski klub Slavija iz Banjaluke organizuje prvi bokserski kamp u čast velikog trenera, koje je svoje znanje prenosio na brojne šampione u boksu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U Banjaluci je danas, u organizaciji BK Slavija, otvoren prvi bokserski kamp "Tomislav Tomo Palankin", kojim se banjalučki velikan u boksu koliko-toliko odužio legendarnom treneru, koji je tokom života prenosio znanje mlađim naraštajima i od kojeg su učili brojni šampioni.

Oko šezdeset mladih boksera iz cijele Republike Srpske imaće priliku da usvaja znanje od brojnih trenera, koji će svakodnevno raditi sa njima.

U prethodnih nekoliko godina BK Slavija vratio se na mjesto koje mu pripada. Ponovo je banjalučki klub jedan od najboljih u regionu, al ii šire. Novi projekat samo je dodatni dokaz da boks u Banjaluci napreduje krupnim koracima, a to je prepoznato ne samo u Republici Srpskoj i BiH, nego i šire.

Pogledajte 00:23 BK Slavija kamp 1 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Bokserski kamp "Tomislav Tomo Palankin" prilika je da se u BK Slavija oduže svom trenerskom ocu bar u maloj mjeri, te da se sačuva sjećanje na legendu banjalučkog boksa.

Od Tome su brojni bokseri "upijali znanje", od legendarnih Marijana Beneša, Antona Josipovića, Dragana Batara, te Dalibora Petkovića, aktuelnog predsjednika BK Slavija.

"Šta reći o treneru Tomi Palankinu, čovjeku koji je dao maksimalan doprinos Bokserskom klubu Slavija, našem uzoru, velikom čovjeku, humanisti, koji je više od 100 puta dao krv, koji se našao u najtežim vremenima u BK Slavija i tu ostao do kraja života. Nismo imali priliku ranije da mu se zahvalimo na ovaj način. Moja želja i ideja bile su da se napravi kamp i da mu se da ime po njemu", istakao je Petković.

Vidi opis Otvoren bokserski kamp "Tomislav Tomo Palankin" u Banjaluci: BK Slavija odužio se trenerskom ocu (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 26 26 / 26

"Prije tri godine obnovili smo prostorije. Ono što je ostalo je vanjska infrastruktura. Bila mi je želja da se to sve fino uredi. Danas imamo šest ringova, 40 vreća, rasvjetu, večernje i jutarnje treninge, kondicione… Naveče radimo tehniku i školu boksa. Pokrili smo sve."

Veliki broj trenera radiće sa budućim bokserima tokom sedam dana, koliko će trajati kamp u Banjaluci.

"Prvi kamp ograničili smo na sedam dana. On je više edukativnog karaktera. Kondicione treninge obavljaju u kampusu Studentskog doma, sa dvojicom trenera Nemanjom Zlojutrom i Nikolom Grahovcem, večernje treninge rade sa Sašom Trninićem, Slobodanom Jekićem, Vladom Railićem i Vladanom Kljajićem."

Pogledajte 00:21 Boks kamp 2 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

TOMI U ČAST Damir Palankin presrećan je zbog pokretanja kampa koji nosi ime njegovog oca. "Hvala organizatorima i ljudima iz Slavije što su se nakon 18 godina od smrti mog oca sjetili da pokrenu ovaj kamp. Tomo je bio pedagog i najveći dio svog života posvetio je radu sa mladim bokserima. Siguran sam da bi im on savjetovao da se mora dobro raditi, truditi i slušati trenere", istakao je Damir Palankin, sin Tome Palankina, poručivši da bi bokserski savezi trebalo dodatno da rade sa edukacijom trenera, jer bez toga nema napretka boksa.

Kroz kamp bi trebalo da prođe oko 60 boksera i bokserki iz cijele Republike Srpske.

"BK Slavija je na sebe preuzeo odgovornost i organizaciju, ne samo naše djece, nego djece iz cijele Republike Srpske. Svim klubovima poslali smo pozive, jer imamo najbolje uslove za rad. Nadamo se da će već sljedeće godine neki drugi klubovi da se ugledaju na nas i naprave nešto slično, a mi ćemo da se odazovemo. Obećavam da ćemo već sljedeće godine pozvati i međunarodne učesnike, tj. reprezentacije, i da ćemo još bolje spremiti kamp", poručio je prvi čovjek BK Slavija.

Ispred Bokserskog saveza BiH Predrag Bartula istakao je zadovoljstvo viđenim, te izrazio nadu da će brojni mladi bokseri stasati učeći na ovom kampu.

"Moje razmišljanje uvijek je bilo da je Slavija broj jedan, da je centar boksa - ako nema Slavije, nema boksa. Ne može se boks stvoriti sa tradicijom od godinu, dvije, pet. Želja nam je da prepoznamo talente i preko Banjaluke i Slavije da se pokažemo na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ovo je način kako treba da se radi. Ovaj kamp će nam poslužiti tome", poručio je Bartula.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Legendarni šampion Dragan Batar oduševljen je organizacijom, ali i brojem mladih boksera koji su se pojavili na kampu.

"Veliko mi je zadovoljstvo da vidim ovoliki broj djece. Tomo je moj prvi trener, kojeg sam mnogo cijenio i volio. Sve najbolje mogu reći o njemu, bio je izvanredan trener i čovjek", rekao je Batar, koji je i svečano otvorio kamp "Tomislav Tomo Palankin".

Dervenćanin Mihajlo Đekić, član Bokserskog kluba Slavija, istakao je da ovakvi kampovi i te znači bokserima, prije svega onim najmlađim.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dio ove bokserske price, što sam član prvog ovakvog kampa u Banjaluci, što je dobro za mene i ove mlade boksere. Nadam se da će ih biti još jer ovo je jedno veliko iskustvo. Pripremamo se za velike međunarodne turnire i kontinentalno prvenstvo", rekao je mladi bokser Slavije. Njegovo mišljenje dijeli i Zorica Miodragović, takođe bokserka Slavije. "Planiram da napredujem i sparingujem što bolje, da učim od drugih."

Pogledajte 00:31 Boks kamp 3 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Slavija ne samo da čuva bogatu tradiciju boksa, već hrabro gradi budućnost, pružajući mladima priliku da uče, rastu i postanu šampioni – u ringu i životu. Kamp "Tomislav Tomo Palankin" dokaz je da se nasljeđe čuva, a budućnost gradi korak po korak, udarac po udarac.