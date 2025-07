Bivši bokseri Slavije podnijeli krivičnu prijavu protiv uprave banjalučkog kluba

Bivši bokseri i dugogodišnji sportski radnici, koji su nezadovoljni radom sadašnje uprave Slavije podnijeli su krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka za netransparentno trošenje finansijskih sredstava.

Izvor: PROMO/Bokserski klub Slavija

Olimpijski šampion iz Los Anđelesa Anton Josipović, bokser iz prve generacije Slavije i počasni predsjednik kluba Dragan Batar, nekadašnji takmičar i dugogodišnji sekretar Vlado Majstorović, međunarodni bokserski sudija Zvonko Milojević i dugogodišnji član Skupštine kluba Vladimir Orlando istakli su da je klub u posljednje vrijeme dobio velike sume novca, ali da on nije opravdan ni na takmičenjima, ali ni na bilo kakav drugi način.

"Dijete sam Slavije i Banjaluke i uvijek ću ostati uz ovaj klub i grad. Sadašnja uprava napravila ga je gotovo privatnom svojinom. Dobili su velika sredstva, a rezultata nema, a nema praktično ni boksera. Ovo malo njih u klubu, kao i njihovi treneri su nezadovoljni. S druge strane čelnici kluba nemaju ni sastanaka, ni sjednica Upravnog odbora, već izgleda sve rješavaju između sebe. Bio sam jedno vrijeme član Upravnog odbora, ali sam veoma brzo shvatio da oni gledaju samo svoje interese. Slavija je uvijek bila gradski mezimac, ali je to sada nestalo i biće veoma teško da se vrati", naglasio je Josipović, a prenio "Glas Srpske".

Milojević je rekao da se u posljednje vrijeme boks u Banjaluci i Republici Srpskoj nalazi na nizbrdici.

"Imamo najzdraviju djecu u Evropi, predodređenu da budu vrhunski sportisti, ali to jednostavno ne znamo da iskoristimo. Imamo potencijal i kvantitet, ali ne možemo doći do kvaliteta, jer imamo nestručan kadar. Zato je svako ko imalo voli boks nezadovoljan sadašnjim stanjem. Uz sve to sadašnji rad u klubu nije nimalo transparentan i to je sve pokazatelj da se nešto mora promijeniti", rekao je Milojević.

(MONDO, Glas Srpske)