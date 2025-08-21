Poginuo reprezentativac Sjeverne Makedonije (19) u boksu

Reprezentativac Severne Makedonije u boksu Edi Nasufi (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Reprezentativac Sjeverne Makedonije u boksu Edi Nasufi (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Mladi i talentovani borac predstavljao je veliku nadu u ovom sportu.

Nasufi je bio redovan član svih bokserskih selekcija Sjeverne Makedonije i zbog toga je predstavljao i veliku budućnost u ovom sportu. Bio je jedna od najvećih nada u boksu u makedonskoj reprezentaciji.

Nasufi je bio član bokserskog kluba Struga, a istoimeni fudbalski klub odmah je izjavio saučešće poslije strašne tragedije. Preminuli borac rođen je u Veleštu i predviđala mu se svijetla budućnost u bokserskom svijetu.

