logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginuo reprezentativac Sjeverne Makedonije (19) u boksu

Poginuo reprezentativac Sjeverne Makedonije (19) u boksu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentativac Severne Makedonije u boksu Edi Nasufi (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

poginuo edi nasufi reprezentativac makedonije u boksu Izvor: Profimedia

Reprezentativac Sjeverne Makedonije u boksu Edi Nasufi (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Mladi i talentovani borac predstavljao je veliku nadu u ovom sportu.

Nasufi je bio redovan član svih bokserskih selekcija Sjeverne Makedonije i zbog toga je predstavljao i veliku budućnost u ovom sportu. Bio je jedna od najvećih nada u boksu u makedonskoj reprezentaciji.

Nasufi je bio član bokserskog kluba Struga, a istoimeni fudbalski klub odmah je izjavio saučešće poslije strašne tragedije. Preminuli borac rođen je u Veleštu i predviđala mu se svijetla budućnost u bokserskom svijetu.

Bonus video: 

Pogledajte

01:00:40
Darko Stošić Priča za medalju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC