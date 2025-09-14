logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niko u istoriji kao Terens Kroford: Opet osvojio sve pojaseve, fali mu samo jedna titula

Niko u istoriji kao Terens Kroford: Opet osvojio sve pojaseve, fali mu samo jedna titula

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pobjedom nad Alvarezom, Terens Kroford objedinio četiri pojasa u super srednjoj kategoriji, čak treći put u karijeri.

Terens Kroford Izvor: Louis Grasse / imago sportfotodienst / Profimedia

Američki bokser Terens Kroford (37) savladao je "Kanela" Alvareza jednoglasnom odlukom sudija nakon 12 izuzetno napornih rundi, objedinio sva četiri pojasa u super srednjoj kategoriji i ispisao istoriju boksa. Jedan od najboljih boksera današnjice postao je prvi čovjek u istoriji sporta koji je uspio da objedini pojaseve u tri različite kategorije!

Kroford je kroz karijeru bio svjetski šampion u pet kategorija, a u tri je bio neprikosnoveni šampion - odnosno, vlasnik svih pojasa u svim organizacijama (WBA, WBC, IBF, WBO). Takav rezultat nije ostvario niko prije njega, a vjerovatno ni neće u bliskoj budućnosti jer je Terens uradio nešto što je mnogima bilo nezamislivo do prije samo nekoliko godina. Podsjećamo, prije samo dvije godine Kroford je pobjedom nad Erolom Spensom postao neprikosnoveni šampion velter kategorije.

Takođe, Kroford se priključio listi na kojoj su prije njega bila samo petorica legendarnih boksera. Osvajanjem titule u petoj različitoj kategoriji, Terens je stao rame uz rame sa nekim od najvećih boksera svih vremena. Prije njega su titulu u pet kategorija osvajali legendarni Tomas Hirns, zatim Šugar Rej Lenard, Oskar De La Hoja, Flojd Mejveder Džunior i Manu Pakjao. Treba napomenuti da su Oskar de la Hoja i Manu Pakjao osvajali pojaseve u osam kategorija.

Za sada nije poznato da li će Terens Kroford pokušati da napadne taj rekord, a nakon velike pobjede nad Alvarezom nije želio da komentariše ni eventualni revanš. Terens će uskoro napuniti 38 godina, pa mora da bude oprezan kada je riječ o zakazivanju borbi sa nekim narednim protivnicima. Istakao je da će odluku o narednim koracima u karijeri donijeti sa svojim timom, koji je prethodnih godina odradio fantastičan posao.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC