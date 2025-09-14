Niko u istoriji kao Terens Kroford: Opet osvojio sve pojaseve, fali mu samo jedna titula

Pobjedom nad Alvarezom, Terens Kroford objedinio četiri pojasa u super srednjoj kategoriji, čak treći put u karijeri.

Izvor: Louis Grasse / imago sportfotodienst / Profimedia

Američki bokser Terens Kroford (37) savladao je "Kanela" Alvareza jednoglasnom odlukom sudija nakon 12 izuzetno napornih rundi, objedinio sva četiri pojasa u super srednjoj kategoriji i ispisao istoriju boksa. Jedan od najboljih boksera današnjice postao je prvi čovjek u istoriji sporta koji je uspio da objedini pojaseve u tri različite kategorije!

Kroford je kroz karijeru bio svjetski šampion u pet kategorija, a u tri je bio neprikosnoveni šampion - odnosno, vlasnik svih pojasa u svim organizacijama (WBA, WBC, IBF, WBO). Takav rezultat nije ostvario niko prije njega, a vjerovatno ni neće u bliskoj budućnosti jer je Terens uradio nešto što je mnogima bilo nezamislivo do prije samo nekoliko godina. Podsjećamo, prije samo dvije godine Kroford je pobjedom nad Erolom Spensom postao neprikosnoveni šampion velter kategorije.

Takođe, Kroford se priključio listi na kojoj su prije njega bila samo petorica legendarnih boksera. Osvajanjem titule u petoj različitoj kategoriji, Terens je stao rame uz rame sa nekim od najvećih boksera svih vremena. Prije njega su titulu u pet kategorija osvajali legendarni Tomas Hirns, zatim Šugar Rej Lenard, Oskar De La Hoja, Flojd Mejveder Džunior i Manu Pakjao. Treba napomenuti da su Oskar de la Hoja i Manu Pakjao osvajali pojaseve u osam kategorija.

Za sada nije poznato da li će Terens Kroford pokušati da napadne taj rekord, a nakon velike pobjede nad Alvarezom nije želio da komentariše ni eventualni revanš. Terens će uskoro napuniti 38 godina, pa mora da bude oprezan kada je riječ o zakazivanju borbi sa nekim narednim protivnicima. Istakao je da će odluku o narednim koracima u karijeri donijeti sa svojim timom, koji je prethodnih godina odradio fantastičan posao.