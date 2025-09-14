"Deset godina smo bolji od Junajteda, uvijek": Gvardiola brutalno isprozivao najvećeg rivala

Španski trener Pep Gvardiola prozivao je Mančester junajted pred veoma važan meč u Premijer ligi.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Četvrto kolo Premijer lige donosi nam veliki derbi, pošto će na stadionu "Etihad" igrati gradski rivali - Mančester siti i Mančester junajted. Situacija je pomalo neobična jer su oba tima slabo počela novu sezonu, pa tako tim Rubena Amorima ima četiri, a ekipa Pepa Gvardiole tek tri osvojena boda.

Iako su "građani" osvojili samo tri od mogućih šest bodova, španski stručnjak na konferenciji za medije nije propustio priliku da proziva najvećeg rivala. Očigledno je da Gvardiola i dalje puca od samopouzdanja, bez obzira na to što je njegov tim nakon pobjede protiv Vulverhemptona izgubio od Totenhema i Brajtona. Pokazao je to Španac izjavama pred gradski derbi.

"Oni su tim koji nas je pobjeđivao. Naravno da imamo poštovanje za Junajted. Tako sam dobar (osmijeh)... Poštovanje za njihovu istoriju, za ono što su uradili u prošlosti, zaostavštinu koju su ostavili engleskom fudbalu, svjetskom fudbalu… Ako nas pobijede, pobijede nas. Na kraju se gleda gdje završiš na kraju sezone. Devedesetih ih je možda Mančester siti ponekad pobijedio, kod kuće ili na strani, a Junajted je u 27 godina osvojio titulu u 13 navrata. U posljednjih osam, devet godina mi smo šest puta bili šampioni. Otkako sam ja došao uvijek smo bili bolji od njih. Devet, deset godina... Uvijek sa velikom bodovnom razlikom", rekao je Gvardiola, bez pardona prema Junajtedu.

Nekadašnji trener Barselone i Bajerna navikao je kroz karijeru da osvaja najveće trofeje u Evropi. Čini se da ove sezone nije odustao od pehara u Premijer ligi, iako je njegov tim zabiležio dva kiksa u uvodna tri kola, a dovedena pojačanja nisu odmah pokazala klasu.

"Naravno da mogu da nas pobijede. Ne želimo da se to desi u nedjelju. Potrebni su nam bodovi. Moramo da uđemo u ritam, to su nam bodovi neophodni da se oporavimo poslije dva poraza i koji su nam potrebni da dođemo do krajnjeg cilja i osvojimo trofej", rekao je Gvardiola i dodao: "Srećan sam kada osvajam titule u Premijer ligi. To je tako. A da biste to uradili, morate da pobijedite Junajted. Ponekad ne pobijedite Junajted, pa ipak osvojite titulu. Iskreno, ne doživljavam to lično. Emocije su uvijek tu, ali fokusirani smo na ono što moramo da uradimo."

Meč Mančester siti - Mančester junajted igra se od 17.30, a jasno je da će početak sezone biti još teži za ekipu koja izgubi. Ako bude neriješeno, oba tima iz Mančestera biće u veoma neugodnoj poziciji, daleko od vrha tabele i bliži zoni u kojoj se timovi bore za opstanak.