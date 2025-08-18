"Nije zdravo, neću da ostavljam igrače kod kuće": Gvardiola pravi čistku u Sitiju, zna se i koga tjera iz kluba

Pep Gvardiola se oglasio i javno poručio da ima previše igrača u timu i da će da bude još odlazaka do kraja prelaznog roka. Očekuje se još promena.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Pep Gvardiola najavio je velike promene u Mančester sitiju. Jasno je stavio do znanja svima da će da bude još odlazaka i da ima previše igrača na raspolaganju trenutno. Interesovanje postoji za nekoliko fudbalera i uskoro bi mogla da se vidi i "čistka" u redovima "građana".

U pobjedi protiv Vulverhemptona (4:0) u timu nisu bili golman Ederson i vezni igrač Savinjo, dok zbog povreda za mjesto u timu nisu konkurisali Rodri, Fil Foden, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Riko Luis je bio u startnoj postavi, a za njega je zainteresovan Notingem Forest.

"Imamo previše ljudi. Ne radi se o Edersonu, Filu, Rodriju, Mateu, Savinju i Jošku. Na klupi smo imali Akea i Gundogana. Volim da imam širok sastav za nadmetanje u svim takmičenjima, ali ne želim da ostavljam igrače kod kuće. To nije zdravo. Ne možeš da napraviš dobru atmosferu za takmičenje", jasan je Gvardiola.

Za Edersona je interesovanje pokazao Galatasaraj, Totenhem se raspituje za Savinja, a ima tu i još nekih igrača koji su zanimljivi drugim timovima. Siti je u ovom prelaznom roku na pojačanja potrošio 176,9 miliona evra, a zaradio je od prodaje samo 33 miliona i taj minus na bankovnom računu žele da poprave.

"Ljudi u klubu znaju za to još od kraja prošle sezone, ali je takva situacija. U naredne dvije nedjelje će razgovarati sa igračima i njihovim agentima kako bi se pronašlo rješenje. Moramo da smanjimo sastav, jer će biti teško zadržati pravi ambijent u timu", zaključio je Gvardiola.

Prelazni rok se završava 31. avgusta.

