Pep Gvardiola hoće da dovede Đanluiđija Donarumu u Mančester siti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Pep Gvardiola uvijek je u svojim ekipama imao golmane kod kojih je prioritet bila pas-igra, pa tek onda golmanska vještina. Sada se to mijenja i hoće najboljeg na svijetu - Đanluiđija Donarumu.

pep gvardiola dovodi donarumu u mancester siti Izvor: Andrea Rosito / Zuma Press / ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pari Sen Žermen odlučio je da precrta golmana Đanluiđija Donarumu, odnosno uradio je to trener Luis Enrike. Razlog je i ovog puta ugovor Italijana, koji je godinu dana pred istek saradnje tražio nemoguće uslove, a kako se Parižanima ne bi dogodila ista stvar koja je i Milanu - kada je otišao bez obeštećenja - odmah su ga sklonili iz ekipe i stavili na tržište.

Iako je Donaruma istakao da je duboko pogođen i razočaran takvim razvojem situacije, i to dan uoči Superkupa Evrope protiv Totenhema, izgleda da mu neće biti potrebno mnogo da pronađe novi klub...

Za sada su se samo Inter i Galatasaraj spominjali kao potencijalne sredine za njega, a sada stiže informacija da je niko drugi nego Mančester siti krenuo po Donarumu. To je veliko iznenađenje ako znamo da Gvardiola godinama vjeruje Edersonu, da je doveo ovog ljeta i Džejmsa Traforda za 46 miliona evra, kao i da u svojim redovima ima Stefana Ortegu koji je sigurno najbolji treći golman svijeta.

I ne samo to - Đanluiđi Donaruma nije golman kakve inače voli Pep Gvardiola. Njegova igra nogom ne može da se poredi s trojicom golmana koje već ima u ekipi, posebno ne sa Edersonom, što daje signal da se i Španac mijenja i da je možda shvatio da je važnije da sačuva mrežu, a da ima ko da vodi igru.

Koliko će koštati Donaruma?

To je pravo pitanje, pošto će Siti gledati da prođe što jeftinije i iskoristi situaciju u Pari Sen Žermenu, dok su vjerovatno sada i na "Parku prinčeva" shvatili da nisu najbolje "iznijeli" svog igrača na tržište. Trenutno se spominje suma od oko 20 miliona evra, što je zaista "bagatela" za jednog od najboljih golmana svijeta.

Donaruma (26) je inače otkriće Siniše Mihajlovića, a prošle sezone je na 47 utakmica za PSŽ mrežu sačuvao na 17 susreta.

