Gvardiola otjerao zvijezdu od 120 miliona!

Džek Griliš napušta Mančester siti jer je Pep Gvardiola pobjesnio na njega.

Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Džek Griliš prešao je na pozajmicu u Everton, javio je italijanski "insajder za transfere" Fabricio Romano. Već nekoliko nedjelja unazad pisalo se se da će Griliš otići iz Mančester sitija jer je Pep Gvardiola potpuno razočaran u njega, pošto je "zaboravio da igra" fudbal od osvajanja Lige šampiona.

Kada je pomogao Sitiju da konačno dođe do "ušatog" pehara, Griliš je valjda čitavo lketo odlučio da pije, tako da su ga "paparaci" pratili svuda, od Ibice do Mikonosa. Naravno, došao je nespreman za sezonu i odigrao je katastrofalno, a već negdke na polovini je Gvardiola odlučio da ne želi da ga ima u timu i naredio je da ode sa "Etihada". Međutim, to su u početku odbijali iz kluba jer je plaćen ogroman novac.

EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to#EFCproject and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes.pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 11, 2025



Do danas je Džek Griliš najskuplji fudbaler Mančester sitija i stigao je iz Aston Vile za oko 120 miliona evra u ljeto 2021. godine. Da li se isplatio ili ne, može da se polemiše. Imao je dobra izdanja, učestvovao u osvajanju tri titule Premijer lige i Lige šampiona, ali sada odlazi na pozajmicu - što je nečuveno za igrača koji toliko košta.

Everton bi trebalo da preuzme veći dio njegove plate i tako će Dejvid Mojes dobiti fudbalera kog treba da "vraća u život", a ako to uspije - možda bi "karamele" mogle da se bore i za Evropu, za razliku od prethodnih teških i turobnih sezona.

Džek Griliš je prošle sezone imao samo tri gola i pet asistencija na 32 nastupa.

Ko je sve otišao iz Mančester sitija ovog ljeta?

Odlučio je Gvardiola da pritisne dugme "reset" tako da se sem Griliša odrekao i Kajla Vokera i Kevina de Brujnea, dok je sada na izlaznim vratima navodno i Savinjo - koga želi Totenhem umjesto Sona.

Što se tiče pojačanja, Siti je opet ozbiljan novac uložio u renoviranje tima tako da su stigli Tiđani Reijnders, Rajan Ait-Nuri, Rajan Šerki, Džejms Traford i Sver Nipan. Priča se trenutno o dolasku Rodriga iz Real Madrida koga Gvardiola želi u svojim redovima posebno jer je nezadovoljan statusom u klubu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!