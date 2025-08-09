logo
Najbolji fudbaler svijeta opet povrijeđen: Gvardiola ima glavobolje, a nije ni počela sezona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Rodri je u velikom padu od kada je podigao "Zlatnu loptu", ponovo je van terena.

Rodri ponovo povrijeđen Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Rodri, zvanično najbolji fudbaler svijeta za 2024. godinu, ponovo mora na pauzu. Sjajni vezni fudbaler povrijedio se tokom FIFA Svjetskog klupskog prvenstva, tako da će propustiti sam početak takmičarske godine i vratiti se na teren poslije prve pauze za utakmice reprezentacija.

Preciznije, Rodri će biti van terena sve do sredine septembra, s tim da stižu informacije i da je ovo preoptimistična procjena, s obzirom na to da njegovo tijelo drugačije reaguje od teške povrede ukrštenog ligamenta koljena.

"Rodri je bolje, ali je imao veliku i ozbiljnu povredu protiv Al Hilala", rekao je Pep Gvardiola podsjećajući na poraz koji je Siti doživio protiv tima Sergeja Milinković-Savića: "Trenirao je nešto bolje, tako da se nadamo da kada se završi prva pauza za reprezentacije da će biti spreman."

Inače, Rodri je praktično propustio cijelu prošlu sezonu zbog teške povrede, a vratio se u samom finišu. Takođe, igrao je za Siti na Svjetskom klupskom prvenstvu gdje je zabilježio četiri nastupa i jednu asistenciju.

Jasno je da je Mančester siti bez njega drastično slabiji, a vidjećemo da li će zbog toga Gvardiola narediti još neko pojačanje.

Koga je doveo Siti preko ljeta?

Poslije slabe sezone, Siti je bio vrlo aktivan tako da je potrošio 175 miliona evra na pojačanja. Stigli su Tiđani Reijnders iz Milana, Rajan Ait-Nuri iz Vulverhemptona, Rajan Šerki iz Liona, Džejms Traford iz Barnlija i Sver Nipan iz Rozenborga, dok su za sada otišli samo Jan Kouto i Maksimo Perone, uz De Brujnea i Vokera kojima su istekli ugovori.

Takođe, ovih dana Siti pregovara i oko odlaska Džeka Griliša koji je podbacio prošle sezone. Inače, Rodrija je prije ove povrede htio i Real Madrid, ali čini se da od toga neće biti ništa.

Tagovi

Mančester siti Rodri

