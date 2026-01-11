Evropska federacija se oglasila o meču Srbija - Holandija: Saopštenje o poništenom golu za pobjedu uz zvuk sirene

EA se oglasila o odluci sudija da ponište gol za pobjedu Holanđana protiv Srbije na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradu

Evropska federacija vodenih sportova (EA) oglasila se nakon dramatične završnice utakmice Srbija - Holandija i saopštila da je opravdano poništen gol Holanđana za pobjedu.

Nedoumice je izazvala odluka sudija Omea i Berišvilija, kojom je poništen pobjedonosni gol Te Rila zbog isteka vremena.

Iako je na određenim specijalizovanim nalozima na društvenim mrežama njihova odluka dovedena u pitanje, dilema ne postoji. Gol je opravdano poništen, a regularni dio završen je bez pobjednika, pa se pristupilo penalima u kojima je Srbija pobijedila.

"EA je saopštila da je u trenutku isteka vremena lopta bila u ruci holandskog igrača što je potvrdio semafor zadužen za kontrolu napada i koji je jedini mjerodavan. Sa drugim mjernim uređajima postoje mala odstupanja ali u ovom slučaju sve je jasno. Snimak je odmah vidio i odluku prihvatio i holandski selektor Mitrović koji se poslije toga vratio na klupu", saopštio je Vaterpolo savez Srbije.

Sa dva osvojena boda u prvom meču Evropskog prvenstva, vaterpolo reprezentacija Srbije okrenula se duelu protiv Španije u ponedjeljak. "Delfini" su već u komplikovanoj situaciji, iako je turnir tek počeo.