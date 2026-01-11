"Ovo je teže, ali pošteno": Ivica Tucak nije htio da kaže jednu stvar u Beogradu

Selektor Hrvatske Ivica Tucak nije želio da kaže po dolasku na Evropsko prvenstvo u Beogradu da je njegova reprezentacija favorit za zlato.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak ocijenio je da na Evropskom prvenstvu u Beogradu nema izrazitog favorita, odnosno nije nijednog trenutka želio da kaže da su njegove "barakude" najbliže zlatnoj medalji.

"Generalno, odradili smo baš veliki dio posla i - što je najvažnije - nemamo većih problema sa povredama. Sve je do sada bilo ukalkulisano - i te manje povrede i problemi sa gripom. Sada je sve u najboljem mogućem redu i mogu reći da jedva čekamo da prvenstvo počne", rekao je Tucak čija će reprezentacija danas od 18 sati igrati svoj prvi meč protiv Slovenije, a zatim u grupnoj fazi ima još Gruziju (utorak, 12.45) i Grčku (četvrtak, 20.30).

U Beogradu se Evropsko prvenstvo igra po novom sistemu, gdje nakon prvog dijela po tri reprezentacije iz svake grupe prolaze u drugu fazu, gdje se formira nova grupa i bodovi se prenose.

"Teško je govoriti o bilo čemu prie nego što počne, a što se tiče sistema takmičenja - teži je sigurno, jer imate dvije utakmice više, ali je svakako pošteniji, sportski. Ne svodi se na jedan loš dan, jer imate priliku, ako izgubite u grupi, da se iščupate - sve je na vama. Vidjećemo dokle će nas to sve odvesti. Put je težak, jedna grupa, druga grupa, eventualno polufinale pa finale. Kako nama, tako i drugima", izjavio je Tucak.

S obzirom na to da je Hrvatska osvojila veliki broj medalja u posljednjih nekoliko godina, svi gledaju ka njoj kao jednom od prvih favorita na turniru, ali Tucak za sada bježi od takvih prognoza.

"Mislim da izrazitog favorita nema - svako može pobijediti svakoga i pitanje je kako će se sve poklopiti na ovom turniru, tako da se ne bih usuđivao davati neke prognoze i istaknuti bilo koga...", rekao je selektor "barakuda" prije nego što je njegova ekipa uskočila u bazen u "Beogradskoj areni".

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igra se od 10. do 25. januara u Beogradu, a evo i kako izgledaju sastavi grupa: