Gvardiola zaboravio šta je pričao o Jokiću: U tri omiljena košarkaša sad stavio drugog Balkanca

Pep Gvardiola priznao da sada uživa u igri Luke Dončića, iako je nedavno hvalio Jokića.

Najbolji fudbalski trener svih vremena Pep Gvardiola obožava košarku i redovno prati NBA ligu, čak je pričao da je neke stvari "pozajmljivao" iz nje. Pred meč Mančester sitija i Palerma na Siciliji, upitan je i ko su igrači koji mu se najviše dopadaju, a tom prilikom zaboravio je šta je pričao o Nikoli Jokiću.

Trenutno najboljeg košarkaša svijeta tako Gvardiola nije uvrstio na listu svojih omiljenih košarkaša u post-Džordan eri, poručivši da mu je jedan drugi Balkanac favorit: "Moji omiljeni igrači su trenutno Lebron Džejms, Stef Kari i Luka Dončić", rekao je on.

Posebno iznenađuje imenovanje Dončića, koji je igrao za Real Madrid dok je Gvardiola navijač Barselone, ali to mu ne smeta. Takođe, istakao je da je NBA uvijek bila važan dio njegovog života i da mu se sada najviše sviđa ekipa Bostona i ono što radi trener Džo Macula.

Šta je Gvardiola pričao o Jokiću?

"Pogledajte Srbiju sa Nikolom Jokićem u košarci koliko su bili blizu da pobijede Ameriku. Mentalitet, ne samo u Srbiji, već u Hrvatskoj, Crnoj Gori, bivšoj Jugoslaviji, volio bih da naučim taj mentalitet, radoznao sam da naučim šta je razlog tome. Mogu da se svađaju na treninzima, da viču jedni na druge. Ali kada izađu na teren ili u bazen ili na parket, onda onda su braća, više od braće i bore se jedni za drugi, bore se za sve. Zato Srbija, Hrvatska, svi moraju da budu ponosni na zaostavštinu koju su ostavili Evropi. Taj mentalitet, tehnika, vještina u svim sportovima, to je nevjerovatno", rekao je Pep Gvardiola prije samo nekoliko mjeseci o košarkaškoj reprezentaciji Srbije.