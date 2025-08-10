"Stavite Jokića u drugi tim, pa da vidimo": Marin Sedlaček objasnio zašto su Nikola i Srbija dobitna kombinacija

Marin Sedlaček je detaljno objasnio zbog čega je Nikola Jokić toliko dobar u nacionalnom timu i zašto pravi igrače boljima.

Srbija je savladala Grčku u prvom pripremnom meču koji smo mogli da gledamo pred Eurobasket. Prije toga su igrali "orlovi" selektora Svetislava Pešića sa Poljskom i Bosnom i Hercegovinom ali su ti mečevi bili zatvoreni za javnost.

"Mislim da je ova utakmica pokazala da imamo dobru hemiju, da imamo veliku dozu samopouzdanja i mirnoću kada ne ide. Pokušao je Pešić da sa nižom i bržom petorkom odgovori Grcima", rekao je poslije utakmice Marin Sedlaček.

Košarkaški stručnjak i stručni konsulantant na RTS-u je naglasio da ga je na meču sa Grcima posebno impresionirao Nikola Jokić. Imao je nestvarnih 23 poena i 19 skokova, ali nije potencirao ni poene ni skokove Sedlaček.

"Ono što je za mene fascinantno je broj presječenih lopti Nikole Jokića. To je jedan element koji se kod nas ne potencira toliko. On svojom pojavom zatvara prostor i tjera protivnike da mijenjaju način šuta. To je ono što drugi timovi nemaju. Iako nije imao toliko asistencija, on je sa tolikim brojem presječenih lopti omogućio mnogo napada, On ne može da stigne i zatvori šut za tri poena, na tome će morati da se radi", istakao je Sedlaček.

Nema Jokića protiv Kipra?

Nakon pobjede nad Grčkom srpski tim će u nedjelju igrati drugi pripremni meč sa selekcijom Kipra. Tu će starteri i ključni igrači najvjerovatnije biti odmoreni. Vjerovatno će to biti meč na kome će Davidovac, Koprivica i Topić koji sada nisu igrali dobiti šansu.

"Ubijeđen sam da četiri igrača iz ove utakmice neće igrati jer nema potrebe treba da se odmaraju. Pravi izazov je u turnir u Njemačkoj, a onda dolazi duel sa Slovenijom koja je nama zanimljiva zbog Luke Dončića. Ipak, po onome što sam ja vidio protiv Njemačke, Slovenija nije bolja od Grčke.

Nismo vid,eli kasnije ni Tristana Vukčevića. Ubijeđen sam da će Davidovac sutra biti u većoj minutaži, a da će Topić imati mnogo veću minutažu od Stefana Jovića", istakao je Sedlaček.

Još malo o Jokiću

Nikola Jokić je sjajno odigrao meč sa Grcima, a ipak istakao je stručni konsultant RTS-a da je pitanje da li bi se u neki drugi tim tako dobro uklopio kao u Pešićev tim Srbije.

"Mi smo pravili taj pritisak da li će Jokić igrati ili neće. Ja kažem stavite Jokića u neku drugu ekipu i drugačiji sistem i pitanje je koliko bi on dao sve od sebe. Ne zbog patriotizma nego zbog kompozicije i onoga što se dešava oko njega. Njegove nesebičnosti, liderstva u oba pravca, pogotovo u odbrani. Mislim da to tjera ostale igrače da budu bolji, aktivniji u nacionalnom dresu nego klupskom", rekao je on.

