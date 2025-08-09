logo
Tristan Vukčević rekao Grcima da je Srbin, pa im pokazao šta zna na debiju u srpskom dresu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Kada je Tristan Vukčević ušao na meču Srbije i Grčke bilo je gotovo. Pobijedili su "orlovi", dobili su NBA centra.

tristan rekao da je srbin i debitovao protiv grcke Izvor: rts/printscreen

Mogao je da bira između ogromnog broja reprezentacija Tristan Vukčević i na kraju je izabrao Srbiju. Italija, Švedska, Bosna i Herceogina su se nadali, a Grčka je probala i da preko Janisa Adetokumba ubijedi krilnog centra da zaigra za njih.

Na kraju je on odlučio da zaigra za Srbiju, a prvi put smo ga vidjeli u dresu srpskog nacionalnog tima upravo na meču sa Grčkom. Na pripremnom meču na turniru na Kipru ušao je u igru u 6. minutu meča. Pogledajte taj momenat:

Vrlo vjerovatno je Vukčević igrao i na mečevima sa Poljskom i Bosnom i Hercegovinom prethodnih dana, ali su oni bili zatvoreni za javnost i tu nismo mogli da gledamo igrača Vašington Vizardsa u najdražem dresu.

U prvoj četvrtini meča sa Grčkom pokazao je sav raskošni napadački kvaliet koji ga je dogurao do dresa Partizana, Real Madrida i Vašingtona. Dao je sedam poena u kratkom vremenskom roku.

Rekao je da ima srpsku krv

"Moja odluka da igram za srpsku reprezentaciju bila je prirodan sljed događaja. Želim da se zahvalim Košarkaškoj federaciji Grčke, predsjedniku gospodinu Lioliosu, treneru Spanulisu za koga imam neograničeno poštovanje, Nikosu Zisisu koji mi je dao vrlo dobru prezentaciju podataka i, naravno, na ponudi iz Grčke, ali moja krv je srpska. Moj otac je igrao 2003. godine u Stokholmu za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu", rekao je Tristan Vukčević za grčki "Atletiko".

Dušan Vukčević je svojvremeno igrao za Crvenu zvezdu, a najbolje godine internacionalne karijere proveo je u Grčkoj. Igrao je dva puta za Olimpijakos, bio je u Apolonu iz Patre, a u Peristeriju je bio pomoćni trener. Tristan je zapravo odrastao u Grčkoj. 

"Ja, moj otac i cijela moja porodica imamo ogromnu zahvalnost prema Grčkoj i Grcima. To što sam odlučio da igram za Srbiju ne umanjuje našu ljubav prema Grčkoj, niti to što Grčku doživljavamo kao našu drugu domovinu i drugi dom", rekao je Vukčević, a zatim se osvrnuo na predstojeće obaveze u nacionalnom timu: "Jesmo favoriti, ali Grčka sa Janisom i ostalim momcima je za mene među favoritima".

(MONDO)

