Srbija bolja od Grčke: Nikola Jokić radio šta je htio, ali je Aleksa Avramović ovjerio pobjedu

Reprezentacija Srbije je na prvom pripremnom meču koji smo gledali savladala Grčku.

Poslije pobjeda nad Bosnom i Hercegovinom, odnosno Poljskom iza zatvorenih vrata u Beogradu, "orlovi" su otputovali na Kipar gdje su u subotu uveče savladali i selekciju Grčke.

Izabranici Svetislava Pešića pobijedili su "helene" - 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21).

Nikola Jokić sa 23 poena i 19 skokova bio je očekivano najbolji u srpskom timu, a solidnu pomoć imao je u Bogdanu Bogdanoviću i Nikoli Joviću koji su zabilježili po devet koševa. Ipak, uz Jokića junak "orlova" bio je Aleksa Avramović, koji je nakon serije trojki Grka, svojim vezanim poenima prelomio utakmicu u korist Srbije. A postigao je ukupno sedam.

NIKOLA JOKIC SOMBOR SHUFFLE



WE ARE SO BACKpic.twitter.com/TbXb1Na2jG — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)August 9, 2025

Kod grčke ekipe prvo ime utakmice je bio Konstantinos Mitoglu sa 18 poena, 11 je ubacio Kostas Slukas, a pogodak manje Tajler Dorsi.

SRBIJA: Petrušev 3 (5sk), N. Jović 9 (5sk), Bogdanović 9, Jokić 23 (19sk), Avramović 7 (3sk, 3as), Koprivica, Marinković 6, Vukčević 7, Dobrić, Gudurić 4, Jović 6 (4ukr), Davidovac, Mulutinov 2,. Topić

Srbija u nedjelju popodne igra protiv Kipra (16.00, prenos RTRS), a potom se "orlovi" vraćaju u Srbiju i nastaviće rad u Staroj Pazovi.

Sljedećeg vikenda očekuje ih turnir u Minhenu, prvi rival biće im selekcija Češke u subotu, a dan kasnije će odmjeriti snage protiv Turske ili Njemačke.

Generalna proba za Eurobasket zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.

Raspored mečeva Srbije na Evropskom prvenstvu u letonskoj Rigi.

Grupa A

Srbija - Estonija (27. avgust, 21:15 po lokalnom vremenu)

Srbija - Portugal (29. avgust, 21:15)

Srbija - Letonija (30. avgust, 18:00)

Srbija - Češka (1. septembar, 21:15)

Srbija - Turska (3. septembar, 21:15)

