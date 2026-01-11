"Crvena zvezda i Partizan? Nikad se ne zna": Porzingis hoće u Evropu

Letonski centar Kristaps Porzingis volio bi da iskusi igranje pred najluđim igračima u Evropi.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

NBA zvijezda Kristaps Porzingis ne isključuje mogućnost da se vrati u Evropu posle dugogodišnje karijere na najvećoj košarkaškoj sceni. U intervjuu za "Basketnews" otkrio je koji su mu gradovi najprimamljiviji, a usput je prokomentarisao i projekat koji pokreću FIBA i NBA zajedničkim snagama. Letonski as nije oduševljen ovom idejom, a govoreći o evropskoj košarkaškoj kulturi spomenuo je Crvenu zvezdu i Partizan.

Letonac je započeo seniorsku karijeru u Sevilji, da bi potom prije 10 godina krenuo svoju priču u NBA gdje trenutno igra za Atlanta Hokse.

"Nema ništa bolje od života u Evropi, po mom mišljenju", rekao je Porzingis, a potom odgovorio na pitanje da li postoji šansa da ga vidimo na evropskim terenima.

"Ko zna? Uvijek držim to otvorenim. Volim evropsku košarku, volim Evroligu", rekao je Porzingis i pobrojao potencijalne destinacije.

"Čuo sam da će biti NBA liga u Evropi. Ne znam kako će to izgledati, ali definitivno postoje zanimljive stvari na horizontu. A ko zna? Zašto da ne? Nema ništa bolje od života u Evropi, po mom mišljenju, u gradovima poput Atine, Barselone, Madrida, da nabrojim samo neke", rekao je slavni as i dodao:

"Postoji toliko sjajnih mjesta za život i sjajan život van košarke i igranja pred nekim od najboljih navijača. Partizan u Beogradu, Crvena zvezda - to je prelijep grad, navijači su ludi. Nikad se ne zna, vidjećemo", dodao je iskusni centar.

Skeptičan je kada je u pitanju novo takmičenje koje NBA planira da pokrene u Evropi. "Teško je reći. Očigledno je da NBA model ovdje zaista dobro funkcioniše. U Evropi već postoji Evroliga, i već postoji naslijeđe i istorija klubova i rivalstva itd.",, rekao je letonski centar.

Porzingis je takođe izrazio sumnje u vezi sa novim franšizama u gradovima bez jake košarkaške tradicije. "Ne znam koliko bi bilo teško ili lako da nova liga poput te dođe u Evropu, a možda i da ode u Mančester, što je jedan od gradova koje sam vidio. Ne znam koliko Mančester voli košarku. Osjećam se kao fudbalski grad, tako da ne znam kako bi to izgledalo, ali ako neko može to da uradi, to je NBA. To su pametni ljudi", rekao je.