MMA zahvatima protiv Nikole Jokića: Kristaps Porzingis "prijeti" Srbiji

MMA zahvatima protiv Nikole Jokića: Kristaps Porzingis "prijeti" Srbiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kristaps Porzingis se oprobao u MMA, spreman za duele sa Nikolom Jokićem.

kristaps porzingis zeli da oproba u mma Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Iskusni as Kristaps Porzingis predvodiće selekciju Letonije na predstojećem Eurobasketu koji je na programu od 27. avgusta do 14. septembra. Ipak, igrač Atlanta Hoksa osim košarke ima još jednu veliku ljubav. U pitanju je MMA.

Letonski centar razmišlja da se nakon košarkaške karijere oproba u borilačkim vještinama.

"MMA je sport koji mi je veoma drag, najviše volim to da gledam. To me najviše zanima i zainteresovan sam da postanem dio MMA projekta, a trenutno je sve u procesu razrade pa ću više detalja saopštiti prvom prilikom. Ovog ljeta sam trenirao MMA, ali sam obećao da neću počinjati da se bavim time sve dok traje moja košarkaška karijera. Čuvam se za MMA", rekao je Porzingis.

Igraće protiv Srbije i Jokića

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Porzingis je prošle sezone u Boston Seltiksima prosječno bilježio 19,5 poena i 6,8 skokova uz 2,1 asistenciju. Često je imao duele sa Nikolom Jokićem, a ponovo će snage odmjeriti na Eurobasketu, pošto su Srbija Letonija smještene u istu grupu. Pored Letonije i Srbije u grupi A su još Turska, Češka, Estonija i Portugal.

Da ni Jokiću nije stran MMA dobro je poznato, pošto je njegov brat Nemanja bio profesionalac u ovom sportu, pa ga je sigurno naučio najvažnijim tehnikama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:11
Emocija Nikole Jokića posle koša
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

