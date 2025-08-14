Ivan Martinović je naskuplji rukometaš svijeta, a u intervjuu za MONDO pričao je o svemu tome. Stigao je u Vespremov drim-tim.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Bio je "pojačanje od milion evra" Ivan Martinović za Vesprem, igrač koga su platili mnogo novca ne bi li im konačno donio Ligu šampiona, a na debiju je postao igrač utakmice. Igrao je na TV Turniru šampiona u Doboju protiv Bešiktaša i donio je svom timu pobjedu 38:28 (20:13).

Proglašen je za igrača utakmice, gomila djece ga je sačekala za sliku i autogram poslije meča, tako da djeluje da debi nije mogao da prođe bolje. Za MONDO je trenutno najskuplji rukometaš svijeta pričao poslije ovog meča.

Vidi opis "Je l' se osjećaš kao milion dolara?": Ivan Martinović došao u drim tim, kad smo pomenuli cifru samo se nasmijao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 7 / 7

"Prelijep osjećaj otvoriti novu sezonu sa novim klubom na ovaj način. Ovo nam je prva prijateljska utakmica u ovoj sezoni. Naravno da ima još dosta stvari da se popravi. Ima tu još nekih stvari, za mene uvijek može bolje. Sutra ćemo sve analizirati, imaćemo vidio i sada nas čeka meč sa ekipom iz Egipta", počeo je svoj razgovor za MONDO Ivan Martinović.

Atmosfera je bila specifična jer je hala u Doboju zapravo natkrivena, ali ipak na otvorenom. Endi Volf nam je rekao da tako nešto "nije doživio 25 godina".

"Lijepo je nekako ovo. U djetinjstvu se igralo napolju i to sve - fudbal, košarka, rukomet, pa eto malo neka sjećanja da se vrate. Mislim da su dobre pripreme jer je malo jača vrućina pa će poslije da nam bude malo lakše. Pogotovo je početak utakmice najteži bio, ali kada je prošlo prvih pet minuta poslije je bilo lakše. Bilo je dosta teško na kraju izdržati 60 minuta", dodao je desni bek i kapiten reprezentacije Hrvatske.

Došao u drim-tim sa Lukom

Vesprem pravi drim-tim za ovu i narednu sezonu i juri tu Ligu šampiona koja im bježi godinama. Nije svejedno doći u klub sa takvim ambicijama - najvećim.

"Vesprem je jedan od najvećih klubova u Evropi i ambicije su uvijek velike. Fali ta jedna titula i ne znam da li sebi treba da stvaramo taj pritisak. Tek su prošle pripreme, vidjećemo grupu u Ligi šampiona pa ćemo vidjeti za dalje", istakao je on.

U Vespremu je od prošle godine i iskusni hrvatski srednji bek Luka Cindrić koji je bio tu da se nađe svom mlađem kolegi iz nacionalnog tima.

"Luka mi je pomogao i drago mi je što mi je tu kao plejmejker. Sa njim sam igrao već dosta godina i lako mi je da igram sa njim. Pomogao mi je od početka što se tiče taktike, ali i što se tiče stana i svega oko prilagođavanja. Takođe mi je drago što je Mikel Apelgren došao sa mnom", dodao je Ivan Martinović.

Mnogo hrvatskih rukometaša je u Doboju ovih dana. "Dule (Domagoj Duvnjak), Veron (Načinović), Kuzma (Dominik Kuzmanović)... Drago mi je da vidim i njemačke ekipe jer sam došao iz Bundeslige. Zaista je lijepo."

Kako je sa Paskijem?

Izvor: Noah Wedel / AFP / Profimedia

Došao je u najambiciozniji projekat evropskog rukometa, a tu ga trenira Ćavi Paskval. "Paski" slovi za možda i najzahtjevnijeg trenera na svijetu.

"Obožavam da radim sa Paskijem. Imam osjećaj da sam tu puno duže nego nedjelju i po dana. Svi su mi pomogli i već sam dosta naučio. Počela je moja druga nedjelja ovde, Paski je stvarno jedan od najboljih trenera na svijetu, veliki plus za mene."

Milionsko obeštećenje platio je Vesprem da ne bi čekao još godinu dana i Ivan Martinović je obukao crveni dres. Pa, da li se osjeća kao milion dolara?

"Ha, ha, ha! Ne znam šta da kažem, drago mi je da smo digli malo rukomet, taj marketing sporta. Što se tiče te cifre, to je ne znam. Neobična cifra. Ali rekao sam za rukomet i transfere je to dobro. Da poboljšamo sliku rukometa u svijetu. Možda će to biti još tako."

Vidi opis "Je l' se osjećaš kao milion dolara?": Ivan Martinović došao u drim tim, kad smo pomenuli cifru samo se nasmijao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 10 / 10

Nisu samo na terenu već i svuda oko terena u Doboju velikani. Pa tako je mogao da se vidi oči u oči sa nekim od najvećih imena rukometa, velikanima koje je gledao kao dijete.

"Tu je Šarić, vidio sam i Rutenku. Vidio sam eto i Duleta Duvnjaka koji još uvijek igra i uvijek je bio moj uzor. Drago mi je da sam ih sve upoznao, zaista je super", završio je Ivan Martinović za MONDO.

(MONDO, Nikola Lalović)

BONUS VIDEO: