Kil preko krila rešetao mrežu Sloge, Mađaru nije bilo baš ugodno: Uhhh, bilo je vruće!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Ovdje je šest dobrih ekipa, ovo je odlična priprema pred Superkup sa Berlinom", rekao je najbolji igrač duela između Kila i Sloge.

Bense Imre za MONDO o pobjedi Kila protiv Sloge Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Bense Imre bio je prvo ime premijernog meča TV Turnira šampiona Doboj 2025 između Sloge i Kila.

Sa devet golova Mađar na desnom krilu Kila predvodio je svoju ekipu do pobjede 40:27 i zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača utakmice.

Poslije utakmice, u kratkoj izjavi za MONDO mlada nada mađarskog rukometa priznao je da nije bilo baš previše ugodno zbog pomalo specifičnih uslova na "poluotvorenom" terenu u Doboju.

"Bila je teška utakmica, prvo zbog uslova u kojima smo igrali. Kada igramo u Kilu, igramo na maksimum 20 stepeni, ovdje je bilo vruće. Ali dobro, pobijedili smo, svi su igrali, igrali su i neki mlađi igrači. Hvala Slogi na ovom dobrom meču", rekao je Imre.

VESPREM BOLJI OD BEŠIKTAŠA

U drugoj utakmici dana Vesprem je bio ubjedljiv protiv Bešiktaša 38:28. Već nakon prvog poluvremena pobjednik je bio odlučen (20:13), a u nastavku su Mađari uvećali prednost i stigli do sigurne pobjede.

Njegova ekipa sezonu će početi Superkupom Njemačke protiv Fukse Berlina, a ovo je, kako je istakao, odlična priprema.

"Ovo je naravno odličan turnir. Ovdje je šest odličnih ekipa, ovo nam je odlična priprema za sezonu koju počinjemo Superkupom protiv Berlina. Igrali smo dobar meč, imali smo par povrijeđenih igrača, malo drugačije iskustvo za nas, ali sve u svemu dobra utakmica i odličan način da se pripremimo za sve što nas očekuje", rekao je Imre.

Tagovi

TV Turnir šampiona Rukomet RK Sloga Doboj Kil

