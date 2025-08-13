Doboj živi za turnir: Stotine mališana u tradicionalnoj Paradi sporta! (FOTO, VIDEO)

Lijep prizor na ulicama Doboja pred početak TV Turnira šampiona Doboj 2025.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometni spektakl u Doboju samo što nije počeo. Manje od sat vremena ostalo je do prve utakmice TV Turnira šampiona Doboj 2025 između domaćina Sloge i njemačkog Kila, nakon čega će on i zvanično biti otvoren.

Tradicionalni turnir koji se održava više od pet decenije ponovo će okupiti rukometne evropske velikane i na njemu će učestvovati Kil, Gumersbah, Al Ahli, Vesprem, Bešiktaš i domaćin Sloga, a brojne svjetske rukometne zvijezde učestovaće na trećem po redu panelu „Handball Talks“.

Koliko je rukometni spektakl važan za Doboj vidjeli smo i na njegovim ulicama neposredno pred otvaranje. Ulicama Doboja prodefilovale su stotine mališana iz svih dobojskih sportskih klubova i udruženja u tradicionalnoj Paradi sporta koja je uvod u rukometni turnir.

Između 500 i 700 djece iz 32 kluba predstavilo se tokom Parade sporta koja, kako ističu, slavi talenat, rad i posvećenost sportu i predstavlja budućnost ovog grada.

"Iako smo mi odbojkaši, ovdje smo, kao i svake godine, da podržimo rukometni turnir ovim defileom koji je mali uvod. Možemo da budemo ponosni na turnir koji imamo, kao i svake godine ovdje su došle vrhunske ekipe i to je velika stvar ne samo za Doboj, već i za mnogo veće gradove. Organizacija je jako dobra, posebno posljednjih godina i ovaj turnir treba da čuvamo", rekao nam je Arsenije Paravac, trener u Gradskom odbojkaškom klubu "Sloga" Doboj.

Pogledajte djelić Parade sporta Doboj 2025!