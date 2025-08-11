Rukometni spektakl u Doboju, dolaze najveća svjetska imena: "Handball talks" okuplja šampione

Treći "Handball Talks" nadmašiće prva dva izdanja. Sada će u dva dana biti održano 5 panela sa 12 sjajnih sagovornika.

Pravi spektakl nas očekuje u Doboju! U gradu rukometa videćemo najveće legende ovog sporta i uz to sjajan turnir TV turnir šampiona.

Ove godine ćemo na turniru gledati Kil, Gumersbah, Vesprem, Al Ahli, Bešiktaš uz domaćina Slogu, ali uz sve to 14. i 15. avgusta biće držan treći "Handball Talks" u organizacji "Balkan Handballa".

Najveća rukometna konferencija na Balkanu, a najverovatnije i u Evropi vrlo vjerovatno će nadmašiti prethodna dva izdanja na kojima smo gledali Červara, Štencla, Škrbiča, Šprema, Stojkovića, Šešuma...

5 panela, 12 strašnih imena

U Doboju će 14. i 15. na pet različitih panela govoriti 12 sjajnih rukometnih imena. Prvog dana od 12 časova počeće se sa izlaganjem legendarnog desnog krila Barselone Viktora Tomasa koji će evocirati uspomene iz igračkih dana sa Danijelom Šarićem, kultnim srpskim golmanom i organizatorom samog turnira. Dvojac koji je 2011. i 2015. godine zajedno sa Ćavijem Paskvalom osvojio Ligu šampiona u Kataloniji prisjetiće se tih dana.

Na drugom panelu će Paskval zajedno sa Davidom Dejvisom, bivšim prvim čovjekom Vardara, Vesprema i Dinamo Bukurešta, pričati na temu "kako stvoriti tim".

Drugog dana od 11 časova će o iskustvu iz najjače lige svijeta Bundeslige pričati treneri Kila i Gumersbaha Filip Jiha i Gudjon Valur Sigurdson. Nakon njih će svoje iskustvo iz igračkog ugla podeliti legendarni Domagoj Duvnjak, kao i novopečeni desni bek Vesprema Ivan Martinović i golman Gumersbaha Dominik Kuzmanović.

Na kraju će o svojim iskustvima iz Vesprema pričati Luka Cindrić, Dragan Pešmalek i Gašper Marguč. Ulaz na samu konferenciju biće slobodan, a treći "Handball talks" biće i dvojezičan.

