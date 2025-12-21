Pao u subotu, u nedjelju oborio rekord: Štefan dan poslije drame letio 145 metara

Štefan Embaher je u subotu pao pri doskoku sa skakaonice, a u nedjelju je oborio rekord.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatni Štefan Embaher je nakon pada u subotu u prvoj seriji ski skokova u Engelbergu samo 24 časa kasnije oborio rekord skakaonice!

Poslije dramatične scene u subotu, Austrijanac je skočio 145 metara u prvoj seriji i tako ispisao istoriju, a iako je u drugoj seriji imao 140 metara, nije mogao do visokog plasmana. Bio je jedva u prvih 10.

Ko je pobijedio?

Na posljednjem takmičenju pred početak Novogodišnje turneje Rjoju Kobajaši je bio prvi, a vodeći u generalnom plasmanu Domen Prevc drugi. Do podijuma je stigao i Nijemac Feliks Hofman.

Nika Prevc je bila prva u konkurenciji dama, a Domen nije odbranio prednost iz prve serije tako da nismo vidjeli duplu pobjedu porodice kao u Kligentalu.

Ovo je 37. pobjeda Kobajašija i pretekao je legendarnog Janea Ahonena. Ipak, do prvog mjesta i 53 pobjede Gregora Šlirencauera mora još da skače.