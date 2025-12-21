logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao u subotu, u nedjelju oborio rekord: Štefan dan poslije drame letio 145 metara

Pao u subotu, u nedjelju oborio rekord: Štefan dan poslije drame letio 145 metara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Štefan Embaher je u subotu pao pri doskoku sa skakaonice, a u nedjelju je oborio rekord.

Štefan Embaher Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatni Štefan Embaher je nakon pada u subotu u prvoj seriji ski skokova u Engelbergu samo 24 časa kasnije oborio rekord skakaonice!

Poslije dramatične scene u subotu, Austrijanac je skočio 145 metara u prvoj seriji i tako ispisao istoriju, a iako je u drugoj seriji imao 140 metara, nije mogao do visokog plasmana. Bio je jedva u prvih 10.

Ko je pobijedio?

Na posljednjem takmičenju pred početak Novogodišnje turneje Rjoju Kobajaši je bio prvi, a vodeći u generalnom plasmanu Domen Prevc drugi. Do podijuma je stigao i Nijemac Feliks Hofman.

Nika Prevc je bila prva u konkurenciji dama, a Domen nije odbranio prednost iz prve serije tako da nismo vidjeli duplu pobjedu porodice kao u Kligentalu.

Ovo je 37. pobjeda Kobajašija i pretekao je legendarnog Janea Ahonena. Ipak, do prvog mjesta i 53 pobjede Gregora Šlirencauera mora još da skače.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ski skokovi Rjoju Kobajaši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC