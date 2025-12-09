Najveći ikad skončao u bijedi sa 55 godina: U Sarajevu ga zavoljeli svi, ali njegovu mračnu stranu nisu znali

Mati Nikenen je bio i ostao najveći ski skakač ikada, ali njegova životna priča se od bajke pretvorila u tragediju.

Počela je nova sezona ski skokova, a kada je prvog dana u Falunu na maloj skakaonici pobijedio Štefan Kraft pao je jedan rekord. Austrijanac koji je upisao tri titule prvaka Svjetskog kupa je sa 46. pobedom stigao na drugo mjesto vječne rang liste.

Još uvijek prvo mjesto drži Gregor Šlirencauer (53 pobede), a na drugom je sada Kraft izjednačen sa Matijem Nikenenom. Fincem koji je bio najveća zvijezda ovog sporta, ali najvjerovatnije i najtragičniji lik u istoriji ski skokova.

Ski skakač, pjevač i striper

Mati Nikenen se i dalje smatra najvećim ikada. Finac koji je osvojio svijet 1984. godine u Sarajevu kada je osvojio medalju na obje skakaonice na kraju je tragično završio 2019. godine kada je preminuo sa samo 55 godina, ali ovaj sport nikada nije imao takvu ličnost.

Nije on bio samo sportista već prava pop zvijezda. Osim što je skakao kao niko (osim možda Jensa Vajsloga) u svojoj generaciji bio je sve što može da vam padne na pamet. Isprobao se kao pjevač, striper i vlasnik hot-lajn agencije, a imao je i mračnu stranu o kojoj se saznalo tek kasnije kada je nekoliko puta hapšen.

U Sarajevu je krenula najveća karijera ikada

Iako je debitovao u Svjetskom kupu 1980. godine, a u decembru 1981. u Obersdorfu u okviru turneje Četiri skakaonice je upisao prvu pobjedu njegov vrhunac slave došao je 1984.

Uspio je da u sezoni 1982/83 osvoji titulu u generalnom plasmanu i Novogodišnji turneju, a te 1984. je bio prvi u generalnom plasmanu, ali i zlatni i srebrni u Sarajevu. Na velikoj skakaonici prvi, na maloj - drugi iza Jensa Vajsloga, ponosa Istočne Njemačke.

Dominirao je i u sezoni nakon Olimpijskih igara u Sarajevu kada je bio prvi u generalnom plasmanu, a onda je 1988. u Kalgariju osvojio tri olimpijska zlata - na maloj, velikoj skakaonici i timski sa Arijem Pekom Nikolom, Tuomom Jipulijem i Jarijem Puikonenom ispred jugoslvoenske četvorke Ulaga-Zupan, Debelak - Tepeš.

Uz to je te sezone osvojio prvo mjesto u generalnom plasmanu i bio je prvi na Četiri skakaonice, pa je postavio do sada neprevaziđen rekord. Bio je četiri puta pobjednik Svjetskog kupa, a toliko pobjeda ima i Adam Mališ. Štefan Kraft je na tri i juri i taj Nikenenov rekord ove sezone.

Mračna strana mu je došla glave

Kada je 4. februara 2019. godine preminuo sa samo 55 godina cela Finska je bila zavijena u crno. Iako su mnogi probali da mu pomognu alkohol je na kraju ubio najvećeg ski skakača ikada. Umro je sam i napušten u svom domu u Finskoj.

Ženio se šest puita, imao je sina i ćerku, a dok je bio u braku sa Sari Panalom promijenio je prezime tako što je njeno prezime dodao na svoje. Ipak 1999. godine upoznao je Mervi Tapolu, nasljednicu ogromne industrije mesa koju su zvali "princeza kobasica". U to vrijeme je već stigao da spiska sve što je zaradio, pa je preživljavao baveći se striptizom.

Veza i brak sa milionerkom ga je spasila od toga, ali pošto je nastavio da se opija razveli su se. Ponovo su se vjenčali 2004. a do krajnjeg rastanka 2010. podnijeli su zajedno 15 zahtjeva za razvod.

Ipak najdramatičnija epizoda se desila na katolički Božić 2009. godine kada je Mervi zvala policiju i prijavila supruga, Optužila ga je za pokušaj ubistva. Prvo je probao da je zadavi kaišem, pa da je ubode nožem. Nakon toga je završio u zatvoru. Na kraju je skončao u svom rodnom domu u Laperantu, a i danas ostaje - najveći ikada.

