Brat i sestra iz Kranja uradili nezamislivo: Pobijedili istog dana na istom mestu, oboje jure svjetsku titulu

Domen i Nika Prevc su poslije "duple pobjede" u Visli sada uspjeli da pobijede zajedno i u njemačkom Kligentalu. Ovoga puta - istog dana.

Izvor: FREDRIK SANDBERG / AFP / Profimedia/ ANTONIO BAT/EPA

Nakon što smo prošlog vikenda u Visli gledali duplu pobjedu porodice Prevc u ski skokovima, sada su uspjeli da pobijede u istom danu. Nevjerovatna porodica iz Kranja je dominirala u Kligentalu gdje je prvi put u istoriji uspjela da objedini pobjede na istoj skakaonici istog dana.

Domen Prevc je kao prvi u generalnom plasmanu skočio najviše u obje serije 142,5 i 143 metra i da ostavi ostale takmičare sa nevjerovatnih 14 metara zaostatka. Štefan Kraft je završio kao drugi i tako se vratio poslije dvonedjeljnog odsustva zbog rođenja ćerke, a Filip Rajmund je kompletirao podijum.

Ren Nikaido je stigao do četvrtog mjesta sjajnim skokom od 133 metra u drugom dijelu takmičenja. Što se tiče onih na nižim pozicijama vidjeli smo ponovo bodove za 45-godišnjeg Simona Amana, Žul Fober je došao do 15. mjesta, dok su u bodovima završili Vasiljev, Zografski, Amerikanci Kolbi i Bikner.

Nakon što je Domen Prevc preuzeo žutu majicu od Anžea Lanišeka uspio je da pobjegne dodatno nakon što je njegov sunarodnik završio tek kao 17. Rjoju Kobajaši je kao trećeplasirani u generalnom plasmanu bio peti, a Jan Herl je završio kao sedmi. Nije se proslavio ni Danijel Čofenig kao 13.

Nastavila je Nika Prevc sa pobjedama i sada je sve bliže prvom mjestu u generalnom plasmanu. I dalje je Japanka Nozomi Marujama prva, ali je nakon trijumfa u Kligentalu skokovima od 135 i 138 metara stigla do priključka. Marujama je bila druga, a Norvežanka Ana Strom je završila kao treća.

