Slovenija ima najuspješniju sportsku porodicu na svijetu: Braća i sestra uzimaju titule

Ima li uspješnije sportske porodice od porodice Prevc? Vrlo teško! Sada su Nika i Domen pobijedili u Visli i najavili sjajne sezone i moguću slovenačku dominaciju na Zimskim olimpisjkim igrama.

Izvor: Kai Taller / imago sportfotodienst / Profimedia

Kakva je porodica Prevc, to je zaista nevjerovatno. Nakon što je nekadašnji najbolji ski skakač svijeta Peter Prevc završio karijeru njegov brat i njegova sestra su nastavili da dominiraju. Ovog vikenda u Visli 20-godišnja Nika Prevc je u petak pobijedila u ženskoj konkurenciji, a onda je dan kasnije Domen Prevc završio kao najbolji u muškoj.

Nika Prevc je diskvalifikovana na treningu zbog nepravilnosti, a onda je sa skokovima od 128 i 130 metara uspjela da dođe do 259,7 sbodova, čak 12,8 više od Nike Vodan, takođe iz Slovenije.- Eirin Marija Kvandal iz Norveške je bila treća i tako je sa podijuma izbacila vodeću u generalnom plasmanu Nozomi Marujamau sa podijuma. Pogledajte pobjedničke skokove Nike Prevc:

WOW That's the word to describe's Nika Prevc's winning jump in Wisla#fisskijumping#worldcupwislapic.twitter.com/fcVK6XV82a — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping)December 5, 2025

Šta je uradio Domen?

Njen brat Domen Prevc završio je sa skokom od 136 metara kao ubjedljivo prvi u prvoj seriji, a onda je u drugoj doskočio do 130 i uspio je da upiše pobjedu kao i sestra! Bio je ispred sjajnog Nijemca Filipa Rajmunda, dok je treće mesto odnio Rjoju Kobajaši.

Nije imala Slovenija sreće da i u ovoj konkurenciji upišu dva takmičara na podijumu pošto je Anže Lanišek završio kao četvrti, dok je Feliks Hofman završio kao peti. Lanišek je ovim četvrtim mjestom uspio da zadrži prvo mjesto u Svjetskom kupu, dok je Domen Prevc sada drugi.

Kako stoje porodično?

Peter Nika



Peter Prevc -2️⃣4️⃣ World Cup wins

Nika Prevc -2️⃣4️⃣ World Cup wins



Legendary.#fisskijumping#worldcupwislapic.twitter.com/LpLedYU8kL — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping)December 5, 2025

Itekako dobro! Ovo je bila 24. pobjeda Nike Prevc u karijeri, koliko ih ima i Peter Prevc. Domenu je ovo bila deseta pobjeda i vidjećemo da li će uspjeti i on kao i sestra i brat da osvoji Svjetski kup u nastavku karijere.

U porodici Prevc svi skaču. Cene Prevc je brat koji ima najmanje uspjeha, ali i on ima srebro sa Olimpijskih igara 2022. godine u timskim skokovima i jedan podijum u karijeri. Peter je 2016. godine osvojio titulu u Svjetskom kupu i Četiri skakaonice, a tri puta je bio najbolji u ski letovima. Osim toga ima jedno zlato, dva srebra i bronzu sa Olimpijskih igara.

Nika Prevc je čudo od djeteta od malih nogu, pa sa 20 godina već ima dva zlata sa Svjetskog prvenstva, ima dvije titule u generalnom plasmanu Svjetskog kupa, a sada juri ka trećoj uzastopnoj. Domen ima 26 godina, ogroman potencijal, ali padovi su ga mučili prethodnih sezona. Ima deset pobjeda i 24 podijuma u karijeri, dva zlata i srebro sa Svjetskog prvenstva, a u Svjetskom kupu je najviše dogurao do šestog mjesta.

Sada se čekaju Zimske olimpijske igre u Italiji u februaru gdje bi Slovenci mogli da dominiraju. U muškoj konkurenciji su Domen Prevc i Anže Lanišek u samom vrhu, a Timi Zajc je na velikim skakaonicama sjajan. Kod dama Nika Prevc je prvi favorit, a Nika Vodan je takođe u vrhu.