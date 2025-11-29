logo
Haos na skakaonici i čudo Simona Amana u 45. godini!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Anže Lanišek je upisao drugu uzastopnu pobjedu i sada ubjedljivo vodi u Svetskom kupu, dok je Simon Aman u 45. godini uspio da osvoji bodove.

Simon Aman osvojio bodove u ski skokovima u 45. godini Izvor: EPA/Fredrik Sandberg/TT

Kakav smo haos gledali u Ruki na skakaonici! Snijeg i vjetar su pravili ogromne probleme, Štefan Kraft se nije ni pojavio na kraju i neće ga biti ni u nedjelju zbog privatnih problema, a onda je nakon sedam skokova otkazana druga runda i pobjeda je uručena Anžeu Lanišeku.

Sa skokom od 142 metra u prvoj rundi Slovenac koji nosi žutu majicu nakon dva podijuma u Falunu bio je prvi sa pet bodova više od Rena Nikaida koji je verovatno najviše profitirao od otkazivanja druge serije. Završio je kao drugi, a podijum je zaključio Domen Prevc sa skokom pod 132,5 poena.

Sajni su bili Zografski i Fober, Rjoju Kobajaši je završio kao peti, a zadovoljni svakako mogu da budu Velinger, Kitosaho, Paške i Dešvanden koji su bili u top 10. Bodove je uzeo i veteran Simon Aman koji je u 45. godini bio 28. sa skokom od 122,5 metara. Ogroman podbačaj imao je Jan Herl koji nije stigao do bodova, a van druge serije su bili i Filip Rajmund, Vasek, Stoh...

Lanišek pobjegao svima, osim Prevcu

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa Anže Lanišek je sada povećao svoju prednost i prvi je sa 336 bodova, 86 bodova više od Domena Prevca. Rjoju Kobajaši je na manje od 100 bodova zaostatka, a onda slijede Austrijanci - Čofenig, Kraft, Herl i Embaher. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

ski skokovi Simon Aman

