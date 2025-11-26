Svake godine u Nordijskom centru Planica dogodi se makar jedan ovakav incident, a poslije onoga što je jedan vozač sa prostora bivše Jugoslavije uradio na stazi pozvana je policija.

Izvor: Katarzyna Wojtkiewicz/Shutterstock

Sezona ski-skokova uveliko je u toku, a svi jedva čekaju šta će nam ove sezone "letači" prirediti na Planici, jednoj od najvećih skakaonica na svijetu. Međutim, već tokom ovog vikenda došlo je do velike materijalne štete u nacionalnom slovenačkom nordijskom centru.

O čemu se radi? Nepoznati vozač je u subotu popodne, između 16 i 17 časova, vozio i "driftao" po snijegu u podnožju skakaonice za omladince i djecu. Na taj način oštetio je travnati tepih i donju konstrukciju skakaonica.

U pitanju je automobil stranih registarskih tablica (registrovan u jednoj od država bivše Jugoslavije) za kojim policija iz Kranja i dalje traga. Njegovu vožnju zabilježile su i sigurnosne kamere i slovenačke vlasti upozoravaju da ovakav incident neće proći nekažnjeno jer se ovakve scene dešavaju gotovo svake godine. Pogledajte šta se dogodilo:

"Svake godine suočavamo se s istom tužnom pričom. Travnati tepih ispod snijega je oštećen, slično kao što je na fudbalskom terenu. Radi se o izuzetno osjetljivoj travnatoj površini, koja zbog nepovoljnih uslova još nije zaleđena, pa je šteta prema prvim procjenama ogromna", stoji u objavi Nordijskog centra Planica koja je izazvala veliku pažnju u Sloveniji jer se radi ipak o jednom od najvažnijih centara u zemlji.

"Zbog interesa istrage, ne možemo vam dati više informacija, ali o svim nalazima biće obaviješteno nadležno okružno tužilaštvo", saopšteno je iz policije za "24ur" gdje se dodaje da se šteta pokušava sanirati novi slojem snijega, dok će tek na proljeće moći da izađu sa konačnim procjenama o šteti.

Planica renovirana prije dvije godine

Vidi opis Slovenci u šoku šta im se desilo sa nacionalnim simbolom: "Svake godine se suočavamo sa ovim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YT/ Planica Nordic Centre (Nordijski center Planica) Br. slika: 11 11 / 11

Nakon Svjetskog prvenstva u Planici prije dvije godine došlo je do rekonstrukcije u Nordijskom centru, tako da su travnati tepisi i donje konstrukcije na skakaonicama potpuno obnovljeni, međutim to je očigledno bilo sada uzalud.

"Svaka kvrga može predstavljati ozbiljnu opasnost za skakače, pa ćemo u proljeće morati opet", navode iz Planice.

"Jako smo tužni zbog ovakvih stvari i nećemo ih ni ubuduće ni na koji način tolerisati. Svako ovakvo ponašanje biće prijavljeno nadležnim organima. Molimo i apelujemo na sve posjetioce da se suzdrže od takvih postupaka i tako nam pomognu da Planica ostane sigurna, lijepa i poštovana", objavljeno je iz Planice uz podsjećanje da svake godine imaju dva-tri ovakva i slična incidenta zbog "divljanja" vozača.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!