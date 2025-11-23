logo
Leteći Japanac izjednačio rekord Janea Ahonena

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Drugog dana takmičenja u Lilehameru Marujama je nastavila dominaciju kod dama, dok je u muškoj konkurenciji najbolje skokove imao Rjoju Kobajaši tako da Japanci imaju čemu da se raduju.

Rjoju kobajasi izjednacio rekord janea ahonena Izvor: FrankHoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Nakon uvodnog dana takmičenja nove sezone u Lilehameru kada je pobijedio Danijel Čofenig već poslije prve serije ski skokova u nedjelju bilo je jasno da od druge pobjede nema ništa. Aktuelni osvajač Svjetskog kupa bio je 12. i bilo je jasno da nema ništa čak ni od podijuma.

Spektakularnu pobjedu ostvario je nekadašnji šampion Rjoju Kobajaši! Japanac je sa 139,5 metara u drugoj seriji uspio da ostavi iza sebe Domena Prevca, dok je Nijemac Feliks Hofman bio treći i tako je prvi put stigao na podijum. 

Rjoju Kobajaši je prvi put u karijeri pobedio u Lilehameru, a ovo mu je bila 36. pobjeda u karijeri. Tako se izjednačio sa legendarnim Janeom Ahonenom. Sljedeći na listi na diobi četvrtog mjesta su Poljaci Kamil Stoh i Adam Mališ sa po 39 pobeda. Takođe je ovom pobjedom Kobajaši preuzeo žutu majicu pobjednika Svjetskog kupa. 

Prve poene u karijerama osvojili su iskusni Japanac Tomofumi Naito i mladi Juri Keseli iz Švajcarske, a najveći podbačaj imali su Forfang i Kos koji nisu prošli ni kvalifikacije. Bez bodova su ostali i nekadašnji osvajač svjetskog kupa Halvor Egner Granerud, bivši osvajač olimpijske medalje Mekenzi Bojd Klouz, kao i Venliger, Aman, Vasek, Žila...

Nakon što je prvog dana bilo iznenađenje što je Nozomi Marijama pobijedila, drugog dana je to već očekivano. Ostavila je 30 bodova iza sebe Hajdi Traserud i Niku Prevc i za sada je ubjedljivo prva u Svjetskom kupu. Skočila je Japanka 134 i 133 metra, jedina je preskočila 130 od svih takmičarki.

(MONDO)

Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

ski skokovi

