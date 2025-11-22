Počela sezona ski skokova: Austrijanci dominirali, kod dama šok na podijumu

Počela je nova sezona ski skokova i pobjede su ostvarili Danijel Čofenig i Nozomi Marujama.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Dočekali smo, počela je nova sezona ski skokova! Nakon Kontinental kupa održanog ljeti u Lilehameru, startovao je Svjetski kup i prvu pobjedu ove sezone odnio je aktuelni pobjednik Svjetskog kupa Danijel Čofenig. Prvi put u karijeri odnio je pobjedu u Lilehameru skokovima od 133 i 129 metara.

Na podijumu su se našli drugi i treći u generalnom plasmanu prošle godine Jan Herl i Štefan Kraft, tako da nije bilo nikakvih iznenađenja. Domen Prevc je bio četvrti, Rjoju Kobajaši peti, a u deset su ušli Rajmund, Lanišek, Zajc, Fetner i Hofman.

Ogroman podbačaj imali su Nijemci Pijus Paške i Andreas Velinger koji nisu prošli ni kvalifikacije, dok su prvoj seriji takmičenje završili Gajger i Sundal.

"Nije baš sve bilo kako treba u pripremnom dijelu, ali je na kraju bilo sve kako sam htio. Bilo je čestih, brzih promjena vjetra, ali uspio sam da pobijedim i srećan sam. Nadam se istome sljedećeg dana, ali moguća su iznenađenja", rekao je Čofenig na kraju.

Veliko iznenađenje kod dama

Sezonu su otvorile dame koje su prve skakale, a nakon što je Nika Prevc ozbiljno podbacila i bila tek 15. poslije prve serije, bilo je jasno da ćemo u Lilehameru vidjeti iznenađenje. Nisu blistale Silje Opset i Selina Frajtag, što možda i ne čudi jer će ove godine svi brusiti formu za Zimske olimpijske igre.

Prvu pobjedu u karijeri ostvarila je Japanka Nozomi Marujama koja je skakala 133,5 i 130,5 metara. Ubjedljivo je došla do pobjede sa 285,5 bodova, čak 26 više od drugoplasirane Kanađanke Abigejl Strejt. Posljednje mjesto na podijumu zauzela je Austrijanka Lisa Eder.