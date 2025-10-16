logo
Čitaoci reporteri

Ski skokovi ne čekaju zimu! Sezona počinje i kad nema trunke snijega (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Ako ste mislili da se čeka da padne sneg da bi se letelo, prevarili ste se.

ovako izgledaju ski skokovi na ljeto Izvor: X/@FISskijumping

Prošle sezone smo vidjeli apsolutnu dominaciju Danijela Čofeniga i Nike Prevc, a iako mnogi misle da nova sezona ski skokova nije počela, ona je odavno u toku.

Ne čekaju skakači da padne snijeg da bi krenuli sa svojim vratolomijama, pa iako Svjetski kup počinje 22. novembra u Lilehameru uveliko se skače. Pogledajte kako jedan "ljetnji" ski skok izgleda:

Preko jeseni se održava takovzano "ljetnje takmičenje" pod imenom Kontinental kup i ono je počelo 13, septembra. Tada je Klemens Aigner dominirao u Štamsu u Austriji, a onda je 27. i 28. septembra u Hincercacenu u Njemačkoj najbolji bio Poljak Kacper Tomašiak.

Sve će se završiti 19, oktobra kada će se skakati u njemačkom Kligentalu. Za sada se za titulu u ljetnjem dijelu sezone bore Poljak Tomašiak i Austrijanci Jonas Šuster, Klemens Aigner, Rafael Cimerman...

(MONDO, N.L.)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

ski skokovi

