Ski skokovi ne čekaju zimu! Sezona počinje i kad nema trunke snijega (VIDEO)

Ako ste mislili da se čeka da padne sneg da bi se letelo, prevarili ste se.

Izvor: X/@FISskijumping

Prošle sezone smo vidjeli apsolutnu dominaciju Danijela Čofeniga i Nike Prevc, a iako mnogi misle da nova sezona ski skokova nije počela, ona je odavno u toku.

Ne čekaju skakači da padne snijeg da bi krenuli sa svojim vratolomijama, pa iako Svjetski kup počinje 22. novembra u Lilehameru uveliko se skače. Pogledajte kako jedan "ljetnji" ski skok izgleda:

Preko jeseni se održava takovzano "ljetnje takmičenje" pod imenom Kontinental kup i ono je počelo 13, septembra. Tada je Klemens Aigner dominirao u Štamsu u Austriji, a onda je 27. i 28. septembra u Hincercacenu u Njemačkoj najbolji bio Poljak Kacper Tomašiak.

Sve će se završiti 19, oktobra kada će se skakati u njemačkom Kligentalu. Za sada se za titulu u ljetnjem dijelu sezone bore Poljak Tomašiak i Austrijanci Jonas Šuster, Klemens Aigner, Rafael Cimerman...

(MONDO, N.L.)

