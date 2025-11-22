Počinje sezona ski skokova: Gdje su prenosi, kada i ko je favorit za titulu

Kreće nova sezona ski kokova, a ovo je sve što treba da znate o njoj. Kada počinje, gdje se prikazuje, ko su favorii. a ko može da iznenadi.

Konačno smo dočekali, počela je sezona ski skokova! Prvo ovogodišnje takmičenje je krenulo treninzima u petak u Lilehameru, a na prvom trenutnu skočilo je 69 takmičara i najbolji je bio Kristofer Eriksen Sundal sa 96,7 bodova. Nije on imao najduži skok, ubjedljivo je najduže skočio drugoplasirani Feliks Hofman sa 143,5 metara, a najbolji iz prošle sezone su naravno najbolje sačuvali za subotu i početak sezone.

Na drugom treningu najbolji je sa 139 metara i 109,6 poena bio Domen Prevc, dok je najduži skok imao Jan Herl koji je jedini preletio 140 metara.

Prenose takmičenja počev od onog u 15:30 u Lilehameru možete gledati na "Eurosportu", a šta nas čeka u narednoj takmičarskoj godini i ko bi mogao do trofeja?

Austrijanci kolo vode

Titulu osvojenu prošle godine brani Danijel Čofenig koji je fantastično skakao cijele godine i nekoliko takmičenja pred kraj je već osigurao titulu. Pratili su ga prošle godine sunarodnici Jan Herl i Štefan Kraft, a upravo su oni najveći favoriti da mu otmu trofej.

Pogotovo Herl koji je do sada u nekoliko sezona već bio blizu, ali nikada na samom vrhu cilja da mu ovo bude sezona u kojoj će osvojiti prvu titulu. Ipak, treba uzeti u obzir da će mnogi zapravo brusiti formu za Zimske olimpijske Igre početkom naredne godine u Milanu i Kortini D'Ampeco.

Bivši šampioni jure novi trofej

Peter Prevc se povukao, tako da su samo još dva nekadašnja šampiona u igri. Jedan je Rjoju Kobajaši koji je dva puta bio najbolji u svjetskom kupu, mada svi očekuju da ponovo izbrusi formu tek za ZOI gdje brani zlato od prošlog puta. Drugi bivši šampion je Halvor Egner Granerud koji je u dvije sezone bio jako dominantan, ali prošle godine nije prišao vrhu.

Ko bi mogao da iznenadi?

Slovenci se nadaju da im neće odlazak Petera Prevca pasti teško jer žele da Anže Lanišek ili Domen Prevc dominiraju. Lanišek je u prošle dve sezone bio sjajan, jedno vrijeme u obje sezone čak i u trci za titulom, ali nikada nije dovoljno blizu prišao da dođe do samog vrha.

Domen Prevc je prošle godine imao užasan pad na startu i sada se nada da bi mogao dobro da počne i da nakon toga konačno pokaže ono što svi znamo da može. Redovno on ima vrhunske skokove, ali nikada ne uspijeva da sklopi nekoliko mjeseci dobre forme.

Norvežani se nadaju da bi Marijus Lindvik mogao da skače kao nikada do sada i da se probije, dok Nijemci žele da vide Karla Gajgera u formi od prije nekoliko sezona kada je bio prvi generalnom plasmanu tokom dobrog dijela takmičarske godine. Tu je i mladi Maksimilijan Ortner koji bi mogao u vrh, a Pijus Paške koji je bio u samom vrhu prošle godine sve do Nove godine će probati da rekreira formu sa početka prošle godine.

U svakom slučaju, počelo je! Vežite se - polijećemo!

(MONDO, Nikola Lalović)

