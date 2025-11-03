Noriaki Kasai sa 53 godine završio na četvrtom mjestu: Skočio 129 metara, hoće na svoje devete Olimpijske igre

Noriaki Kasai je spreman za devete Olimpijkse igre. Prvi korak je to što se kvalifikovao za tim Japana na Kontinental kupu.

Izvor: Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Neverovatni Noriaki Kasai opet skače! Iako ga nije bilo u Svjetskom kupu prošle godine sada je na nacionalnom prvenstvu Japana bio četvrti iako ima 53 godine.

Nevjerovatni Kasai je u Saporu skočio prvo 124 metra, a zatim 129 i sa ukupno 260,1 bodom bio je četvrti. Prvoplasirani Ren Nikaido imao je skokove od 137,5 i 134 metra, drugi je bio Sakutaro Kobajaši, treći Tomofiumi Naito. Nije bilo najboljeg Japanca Rjojua Kobajašija.

Zašto Noriaki Kasai skače sa 53 godine?

Izvor: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

On je debiotvao baš u Saporu davne 1988. godine u Svjetskom kupu, a sada se izborio za mjesto u timu Japana u Kontinentan kupu tako da će imati još zvaničnih skokova na najvišem nivou. Doduše na "ljetnoj" turneji u ski skokovima.

Razlog zbog koga je Kasai poslije godine pauze skakao je jer želi da bude u timu Japana na Zimskim Olimpijskim igrama u Italiji, što bi mu bile čak devete ZOI.

"Nisam u vrhunskoj formi. Nemam neke velike povrede, ali osjećam bolove u donjem dijelu leđa, koljenima i vratu. Trudim se da ne obraćam pažnju na to, ali iskreno neće biti lako. Neće me biti u Svjetskom kupu i samim tim je put do Olimpijskih igara teži. Pokušaću da odem u Italiju, ali znam da neće biti nimalo lako", izjavio je Kasai.

Ko je Noriaki Kasai?

52-letni Noriaki Kasai skacze 141 m na Okurayamie i kończy ostatecznie zawody na drugim miejscu!#skijumpingfamilypic.twitter.com/WSs4fQ6bpa — julia | moved to @goraokura (@makihypaja)February 12, 2024

Noriaki Kasai ima 17 pobjeda u Svjetskom kupu - prvu 1992. godine u Harakovu, a posljednju 2014. u Kusamu. Proše sezone ga nije bilo, ali je prije dvije skakao u Svjetskom kupu. U karijeri je na Olimpijskim igrama uzeo dva srebra i bronzu, a 1992. godine je bio svjetski šampion u ski letovima. U svjetskom kupu je dva puta bio trećeplasirani, a na turneji Četiri skakaonice je zauzeo dva puta drugo mjesto. Ukoliko upiše deveti nastup na Olimpijskim igrama biće tek četvrti sportista kome je to pošlo za rukom.